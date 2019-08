Orpo LM-kyselystä: "Hallitus ei ole vaalituloksen mukainen, keskusta äänestettiin oppositioon" – Halla-aho: "PS syrjäytettiin hallitusneuvotteluista"

Selkeä enemmistö kansasta kertoo olevansa tyytyväinen hallituksen alkutaipaleeseen, mutta jopa neljännes kansalaisista on epävarma kannastaan.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo pitää kansalaisten nykyhallitukseen kohdistamaa epävarmuutta merkkinä äänestäjien hämmennyksestä, mikä seuraa surkean vaalituloksen saaneen keskustan osallistumisesta hallitukseen.

Lännen Median Taloustutkimukselta tilaamassa kyselyssä kansalaisten selkeä enemmistö, 47 prosenttia kertoi olevansa tyytyväinen pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen alkutaipaleeseen, kun tyytymättömiä oli 28 prosenttia.

Tänään perjantaina julkaistussa kyselyssä silmiinpistävintä oli se, että jopa 25 prosenttia vastaajista ei osannut arvioida omaa tyytyväisyyttään tai tyytymättömyyttään hallitukseen.

– Minusta tämä kuvaa sitä, että kansa äänesti keskustan oppositioon, mutta nyt puolue on kuitenkin jälleen hallituksessa. Nyt aloittanut vasemmistohallitus ei ole vaalituloksen mukainen, kun katsoo eduskunnan voimasuhteita, Petteri Orpo arvioi.

Keskusta sai kevään eduskuntavaaleissa historiansa huonoimman tuloksen, ja puolue menetti peräti 18 kansanedustajapaikkaa.

– Myöskään sdp:n voitto ei ollut mitenkään selkeä suhteessa kokoomukseen ja perussuomalaisiin, Orpo jatkaa.

Orpo: Hallituksen tavoitteet ja keinot ristiriidassa

Orpo sanoo hallituksen talouspolitiikan rakentuvan ”höttöiselle pohjalle”.

Hän uskoo, että hallituksen tyytyväisyysmittauksen suurta epävarmojen vastaajien joukkoa selittää ”tavoitteiden ja keinojen ristiriidat”.

– Hallitusohjelmassa on paljon hyviä tavoitteita, mutta on täysin ilmassa, pystyykö niitä toteuttamaan. Talouden perusta on vastuuton, ja ihmiset ymmärtävät sen, Orpo sanoo.

Erityisesti Orpo kritisoi sitä, että hallituksen lupaamat menolisäykset nojaavat tavoitteeseen 75 prosentin työllisyysasteesta.

– Työllisyyden nostamisen keinoista on esitetty vain lillukanvarsia. Usko siihen, että nämä hyvät tavoitteet saataisiin toteutettua, on heikkoa, Orpo uskoo.

Orpon mielestä hallituksen pitäisi uudistaa talouspolitiikkansa syyskuun budjettiriihessä ”varsinkin, kun euroalueen ja maailmantalouden vauhti hidastuu”. Valtion omaisuutta ei tulisi Orpon mukaan myydä ja käyttää juokseviin menoihin.

– Rahanjako pitää lopettaa, ja keskittyä olennaisimpiin kysymyksiin eli kasvuun ja työllisyyteen.

Halla-aho: Perussuomalaisten syrjäyttäminen hallitusneuvotteluista herättänee tyytymättömyyttä

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho uskoo, että kansalaisten tyytyväisyyteen hallitusta kohtaan on vaikuttanut hallituspuolueiden väliset kiistat.

– Rinteen hallituksen alkutaivalta on leimannut vahvasti hallituksen sisäinen julkinen riitely. Tämä on varmasti myös syönyt hallituksen kannatusta, Halla-aho sanoo.

Halla-aho katsoo, että hallituksessa on ollut ristivetoa varsinkin vihreiden ja keskustan välillä esimerkiksi sellutehdashankkeista.

– Hallituksessa on selkeästi punavihreä enemmistö, jossa vihreät määrää tahdin. Keskusta taas on yksi edustamassa sellaista suuntausta, että pitäisi huolehtia Suomen teollisuudesta ja työllisyydestä. Tämä on aiheuttanut julkista suukopua hallituspuolueiden välillä.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mukaan hallituksessa on ollut ristivetoa.

Kielteisimmin hallitukseen suhtautuvat Lännen Median kyselyn mukaan perussuomalaisten kannattajat.

Perussuomalaisten kannattajista 65 prosenttia kertoi tyytymättömyydestään hallitukseen, kun kokoomuksen kannattajista vastaava osuus on 70 prosenttia.

Perussuomalaisten kriittisyydestä kertoo erittäin tyytymättömien osuus 20 prosenttia. Kokoomuskannattajista erittäin tyytymättömiä on 9 prosenttia.

Perussuomalaisten kannattajien tyytymättömyyttä selittää Halla-ahon arvion mukaan hallituspuolueiden kunnianhimo ilmastopolitiikassa, liberaali maahanmuuttopolitiikka ja integraatiota painottava EU-politiikka.

– Tyytymättömyyttä herättänee myös se tapa, jolla perussuomalaiset syrjäytettiin hallitusneuvotteluista, vaikka perussuomalaiset menestyi vaaleissa hyvin.