Orpo on ihan oikeassa. Varmaan hallitus pelkää oikeaa kriisin hoito tapaa. Yhdessä pitäis kriisi hoitaa niin ois enämmän parlamentaarista pohjaa. Orpolla on oikea suunta esim. testauskapasiteetin suhteen. Suomessa oppositio on toiminut erittäin fiksusti koronakriisin hoidossa. Ajatellaampa jos oppositiossa ois nyt vihervasemmisto niin mikä hullunmylly ois ollu sen suunnalta.