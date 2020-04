Orpo ja Limnéll: Näkymä tulevasta parantaa kriisinsietokykyä – tautihuippuun mennessä tarvitaan tiekartta kohti normaalia

Suomalaiset kestävät kriisiä hyvin. Paineiden kasautuessa kotona ja työelämässä resilienssiä on kuitenkin vahvistettava tulevaisuuden näkymillä. Tautihuipun lähestyessä täytyy alkaa piirtää polkuja normaaliin palaamiseksi, kirjoittajakaksikko Petteri Orpo ja Jarmo Limnéll sanoo puheenvuorossa Lännen Medialle.

Koronaepidemian hillitsemiseksi päätetyt liikkumisrajoitteet ovat olleet voimassa reilut kolme viikkoa. Suomalaiset ovat noudattaneet rajoituksia pääosin hyvin. Tartuntamäärien kasvu on hidastunut ja taudin leviäminen on pysynyt hallittuna. Samalla on pystytty ostamaan lisäaikaa terveydenhuollon vahvistamiseksi.

Jarmo Limnéll

Rajoitukset ovat voimassa määräajan, mutta toistaiseksi niiden loppu ei ole ollut näkyvissä. THL:n ennusteissa tautihuipun on oletettu tulevan toukokuun loppupuolella tai kesäkuun alussa, mutta sekin on vielä epävarmaa. Tarkempaa arviota on ollut toistaiseksi vaikea antaa.

Pitkittyvät rajoitukset koettelevat ihmisten kriisinsietokykyä. Paineet monissa kodeissa ovat valtavat. Kyse on terveydestä, työpaikasta, toimeentulosta − elämän perusasioista.

Kriisin keskellä ongelmat kasaantuvat. Perheväkivalta lisääntyy, oppimiserot lasten välillä kasvavat ja yksinäinen on entistä yksinäisempi. Ja toisaalta, vaikka elämän perusasiat olisivat kunnossa, rajoitukset koettelevat lähes jokaisen jaksamista.

Taistelu koronaa ja taloustaantumaa vastaan

Resilienssi tarkoittaa kykyä sopeutua ja toimia joustavasti häiriötilanteissa sekä toipua ja kehittyä jopa entistä vahvemmiksi kriisin jälkeen. Maailma on juuri nyt entistä vaikeammin ennustettava. Siksi on järkevää ennakoida: kartoittaa etukäteen erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia ja tapoja toimia niissä.

Koronan ja taloustaantuman vastaiset taistelut ovat käynnissä samaan aikaan. Molemmissa kamppailuissa ensin turvataan toimintaedellytykset, sitten rajataan vahingot ja lopulta siirrytään toipumisvaiheeseen.

Petteri Orpo

Koronaa vastaan taistellessa ensin täytyy saada tartuntamäärät vähenemään, sitten rajoituksia purettua ja lopulta uusi tartunta-aalto estettyä. Samalla tavalla taloudessa ensin täytyy saada konkurssiuhka torjuttua, sitten velkataso hallittua ja lopulta uusi kysyntä käynnistettyä.

Tulevaisuudenuskoa voi tukea yhtäältä kertomalla, kuinka korona torjutaan, mutta toisaalta myös, kuinka normaaliin palataan. Nyt olisi tärkeää saada tietoa siitä, kuinka koronan jälkeistä palautumiskykyä on tarkoitus parantaa. Entä miten ja milloin rajoituksia on tarkoitus purkaa?

Jaksamisessa auttaa tarkoituksen tunne

Jaksaakseen poikkeuksellisessa tilassa ihmiset tarvitsevat tarkoituksen. Pidemmän päälle tiukkoja sääntöjä on vaikea noudattaa, jos ei tiedä, milloin poikkeustila on ohi.

Ihmisen turvallisuuden tunne syntyy oman elämän hallinnasta. Siksi olisi tärkeää pystyä hahmottamaan sitä, milloin palaamme normaaliin arkeen. Tarvitaan ymmärrettäviä osatavoitteita, jotka ylläpitävät motivaatiota toimia ohjeiden mukaan.

Tautihuippua tuskin on vielä nähty. Mutta viimeistään kun niin käy, meidän pitää tietää, kuinka pandemian poikkeusoloista palaudutaan. Tarvitaan strategia kriisistä ulospääsemiseksi.

Paikannustiedosta tehokas apu tautia vastaan

Testaa, jäljitä, eristä. Tässä on nykyisen tiedon valossa toimivin resepti viruksen voittamiseen ja siten myös rajoitusten purkamiseen. Vaikka testaaminen tai jäljittäminen vaativat merkittävästi nykyistä enemmän resursseja, on sen hinta todennäköisesti pienempi kuin pitkittyvistä rajoituksista aiheutuva lasku.

Virukselle kyytiä! Kolmen sepän patsas Helsingin keskustassa on koronakriisin aikana muodostunut suomalaisen kriisinkestävyyden vertauskuvaksi.

Teknologia voi, jos niin halutaan, tukea näitä toimenpiteitä. Jo nyt tiedossa on useita sovelluksia, jotka voivat auttaa taudin rajoittamisessa – esimerkiksi viruksen leviämisen kartoittamisessa. Paikannustieto ei aina ole tietoturvariski. Päinvastoin: tietoturva ja taudin tehokas rajoittaminen eivät sulje toisiaan pois, vaan ovat tavoiteltavia ja yhdistettävissä olevia päämääriä.

Talouden osalta tärkeää on varmistaa, että terveiden yritysten toiminta kantaa yli kriisin. Lisää toimia tarvitaan, jotta suuri joukko yrityksiä ei joudu sulkemaan pysyvästi oviaan. Yritykset tarvitsevat niin lainaa kuin suoraa tukeakin, jotta edessä ei ole konkurssiaaltoa ennen rajoitusten loppumista. Jotta paluu kriisistä normaaliin onnistuisi, pitää edelleen olla työpaikkoja, joille palata.

Tiekartta saatava tautihuippuun mennessä

Tulevaisuus näyttää epävarmalta, mutta Suomi on selvinnyt pahemmastakin. Kanssaihmiseen on helppo luottaa. Kun suomalainen saa tehtävän, hän sen myös täyttää.

Silti nyt tarvitaan tiekarttaa tulevaisuuteen. Tautihuippu on tiekartan takaraja. Toivottavasti kumpikin – sekä huippu että kartta – nähdään lähiaikoina.

Petteri Orpo on kokoomuksen puheenjohtaja ja kansanedustaja. Jarmo Limnéll on toimitusjohtaja ja kyberturvallisuuden työelämäprofessori Aalto-yliopistossa.