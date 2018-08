Orpo haluaa lisätoimia työttömyyden alentamiseksi

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) haluaa toteuttaa lisätoimia työttömyyden alentamiseksi.

Orpo kertoo pyytäneensä valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäälliköitä käymään läpi hallituksen toteuttamat toimet työllisyyden parantamiseksi ja valmistelemaan nopeavaikutteisia lisätoimia.

Orpo muistuttaa, että Suomessa on hyvästä talouskehityksestä huolimatta edelleen jäljellä 250 000 hengen suuruinen niin sanottu työttömyyden kova ydin, jonka työllistyminen on vaikeaa. Samaan aikaan Suomen yritykset kärsivät pahasta työvoimapulasta.

- Meillä on korkea työttömyys edelleen, vaikka työllisten määrä on kasvanut ja työttömyys on sinänsä pienentynyt. Tämä aiheuttaa budjettiin niin suuria menoja, että me emme edelleenkään pysty tekemään tasapainoista tai ylijäämäistä budjettia, vaikka meillä on jo kolmas vahvan kasvun vuosi alkamassa, Orpo sanoi.

Orpo kommentoi budjettikysymyksiä Espoon Moisniemessä, missä käydään tänään valtiovarainministeriön sisäisiä budjettineuvotteluja.