Oppositiosta epäluottamusesitys Soinille aborttikannanottojen vuoksi

Soini on roomalaiskatolinen ja hänen kirkkonsa ei hyväksy syntymättömien lasten surmaamista. Soini on suomalainen ja Ssuomessa on uskonnonvapaus. Ei ole hyvä toimia omatuntoansa vastaan! - Nämä johtopäätökset eivät tietenkään miellytä sekularisoitunutta eikä ateistista ihmistä, joita näyttää olevan useimmissa oppositiopuolueissa enemmistö. Jättäkää Soini rauhaan ja miettikää omaa tulevaisuuttanne! Toimilaa omantuntonne mukaan, jos se vielä teillä toimii eikä ole kokonaan paatunut!