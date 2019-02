Oppositiolta yhteinen lakialoite hoitajamitoituksen kirjaamisesta lakiin – hallitustakin pyydetään mukaan

Opposition mielestä laki ehditään käsitellä eduskunnassa. Oikeuskansleri sanoo, että lakiesitystä ei voida tuoda eduskuntaan enää tällä vaalikaudella.

Helsinki

Oppositio on valmistellut yhdessä viikonlopun aikana eduskunnalle jätettävän lakialoitteen hoitajamitoituksen kirjaamisesta lakiin.

Lakialoitteen ensimmäinen allekirjoittaja on sdp:n kansanedustaja, entinen peruspalveluministeri Maria Guzenina.

– Oppositiostakin pystyy vaikuttamaan. Tarvitaan käytännössä yksi lause, jolla muutetaan vanhuspalvelujen huono tola huomattavasti paremmaksi, Maria Guzenina sanoi oppositioryhmien yhteisessä tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.

Guzeninan mukaan lause kuuluu niin, että henkilöstömitoituksen tulee olla tehostetussa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa vähintään 0,7 täysiaikaista työntekijää palveluja saavaa iäkästä henkilöä kohti.

Guzenina valmisteli vuonna 2012 peruspalveluministerinä lakia, jossa olisi ollut 0,7 kirjattuna hoitajamitoitukseksi. Kirjausta ei tullut lakiin, koska kokoomus vastusti sitovaa mitoitusta.

Oikeuskansleri: Ei ehditä käsitellä

Ennen opposition tiedotustilaisuutta pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoi eduskunnassa medialle, että oikeuskanslerin kanssa on viime viikolla keskusteltu vanhuspalvelulain muuttamisen tuomisesta eduskuntaan, mutta oikeuskanslerin mukaan se ei ole mahdollista.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) totesi samassa yhteydessä, että hän voi aloittaa lain valmistelun ministeriössä jo tällä hallituskaudella.

Sdp:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman on vakuuttunut siitä, että jos sosiaali- ja terveysvaliokuntaan saadaan lakiesitys, niin valiokunta kyllä ehtii sen käsitellä. Valiokunta on ruuhkainen, koska sille on tulossa vielä sote-lait käsittelyyn eduskunnan viimeisten istuntoviikkojen aikana.

– Eduskunnalla on valta ja mahdollisuus säätää lait. Jos tahtoa löytyy, niin tämä on mahdollista hoitaa, Lindtman sanoi.

Lindtman: Orpon kanta auki

Hallituspuolueista kokoomus on vastustanut hoitajamitoituksen säätämistä lakiin. Nyt puolue on valmis neuvottelemaan asiasta. Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo kirjoitti MTV-kolumnissaan, että vanhuspalvelulakia pitää tiukentaa ja kokoomus tahtoo, että lakiin kirjataan peruste sitovalle yksilölliselle mitoitukselle, joka perustuu hoivan tarpeeseen.

Lindtman huomautti, että Orpon kommenttien valossa on epäselvää, onko kokoomus valmis sitoutumaan hoitajamitoitukseen.

– Kanta jäi auki 0,7 mitoitukseen. Avaamme lakialoitteen allekirjoitusmahdollisuuden hallituspuolueille. Kokoomuksella mahdollisuus tarkistaa kantaansa. Sen voi tehdä niin, että Petteri Orpo ja muut eduskuntaryhmän jäsenet allekirjoittavat lakialoitteen. Tarjoamme mahdollisuuden hoitaa asia parlamentaarisesti eduskunnassa.

Orpo ei ollut iltapäivällä eduskunnassa tarkentamassa kokoomuksen näkemystä hoitajamitoitukseen.

Kuntaliiton arvion mukaan hoitajamitoituksen kirjaaminen lakiin vaatisi 250 miljoonaa euroa. Lindtmanin mukaan asia on hoidettavissa lisäbudjetilla vielä tällä eduskuntakaudella.

Vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto ehdotti, että jos opposition lakialoitetta ei ehditä käsitellä eduskunnassa, niin sitten puoluejohtajat allekirjoittaisivat paperin, jolla sitoudutaan hoitajamitoitukseen ensi vaalikaudella.

Eduskunta käsittelee huomenna oppositio välikysymyksen vanhusten hoidon tilasta.