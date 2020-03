Oppositio tivasi ratkaisuja yritysten ja työpaikkojen pelastamiseksi – hallitus julkistaa linjaukset huomenna

Kyllä yrityksien omistajilla on oikeasti rahaa nyt vain yritetään heti nyhtää valtiolta lisää kun tilaisuus tuli.

Yritykset on tehneet vuosia huipputulosta ja omistajilla on asunto osakkeita loma osakkeita ja muuta omaisuutta . Nyt on hieman pistettävä välillä sitä rahaa takaisin yritykseen jotta päästää hetkellisen notkahduksen yli. Yrittämiseen sisältyy menestyksen lisäksi riskejä myös ja niihin on valmistauduttava omilla puskureilla, ei veronmaksajat ole velvollisia heti tukemaan.