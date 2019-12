Oppositio syytti hallitusta pelkuruudesta ja hiillosti al-Holista kyselytunnilla – Ulkoministeri Haavisto tarjoutui vierailemaan oppositioryhmissä

Eduskunnan kyselytunti osoitti hyvin sen kuinka kärpäsestä on tehty härkänen. Poliittisia irtopisteitä yritetää tavoitella mitä härskeimmällä tavalla. Huvittavinta koko mesoamisessa on se, että Sipilän hallituksen kokoomuslainen sisäministeri pyöritteli pitkän aikaa samaa ongelmaa pöydällään saamatta mitään aikaiseksi ja syyttää nyt uutta ulkoministeria samasta saamattomuudesta mihin itse syyllistyi. Äänestäjien luulisi jo ymmärtävän, keiden nimenomaan tässä asiassa tulisi olla nolona.

Leiriläisiin liittyvät turvallisuusuhat on selvitettävä juurta jaksain ennenkuin aikuisten palauttamista voi edes ajatella ja niinhän uusi ulkoministeri on asiaa hoitamassa.