Oppositio nosti johdon palkkiot esiin kyselytunnilla eduskunnassa: "Pääministerin palkka ylitetään moninkertaisesti Postissa, Alkossa ja Veikkauksessa"

😁ja nyt on toteutettu linjausta vuodelta 2016, jolloin nykyiset oppositiopuolueet perussuomalaiset ja kokoomus olivat hallituksessa...sitte halla-aho hurskastelee tällä asialla ja huutelee kun eivät itse ole vastuussa mistään..sitä on populistipolitiikka,tyhjänpäiväistä ilman vastuuta on niin helppo huudella toisille..