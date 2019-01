Oppositio kuuli välikysymystä varten myös hoitajien ammattiliittoja: Molemmat vaativat hoitajamitoitusta lakiin

Keskusta syytti oppositiota siitä, että vanhusten hoidolla tehdään nyt puolue- ja vaalipolitiikkaa.

Koko oppositio lähtee mukaan sdp:n aloitteesta tehtävään välikysymykseen vanhusten hoidon tilanteesta.

Opposition ryhmänjohtajat kuulivat keskiviikkona kokouksessaan hoitoalan ammattijärjestöjen edustajia, jotka olivat sitä mieltä, että hoitajamitoitus pitää ehdottomasti saada lakiin.

Samalle kannalle asettuivat kaikki oppositiojohtajat. Nykyisin hoitajamitoitus perustuu suositukseen.

Sen sijaan sitä, mille tasolle hoitajamitoitus olisi nostettava, oppositio ei linjannut.

– Tällä vaalikaudella mitoitusta on heikennetty ja vanhuspalveluista on leikattu. Hoitajamitoituksen laatusuositukseen asetettiin 30 miljoonan euron säästöleikkuri. Se on toteutettu niin, että muuta henkilökuntaa kuin varsinaista hoitohenkilökuntaa on laskettu mitoitukseen mukaan, sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi.

Edellisen hallituksen sisäministeri Päivi Räsänen (kd) muistutti viime vaalikaudelle sovitun, että jos löytyy yksikin vanhustenhoitolaitos, jossa henkilöstömitoitus alittaa sovitun 0,5 hoitajan rajan, mitoitus säädetään lailla.

– Tämä on nyt yksinkertaiseksi tehtävä. Tämä hallitus on pyrkinyt purkamaan normeja, mutta niitä pitää pystyä myös säätämään, silloin kun ne ovat tarpeen.

"Soten riskit korostuvat"

Vanhusten hoivakotien ongelmat nousivat esiin, kun valvontavirasto Valvira määräsi viime perjantaina Esperi Caren ylläpitämän hoivakodin lopettamaan toimintansa Kristiinankaupungissa.

Lindtmanin mukaan on Esperi Caren esimerkki osoittaa, että on erittäin riskialtista rakentaa sote-uudistusta yritysten omavalvonnan varaan.

– Sote-uudistuksen säästötavoitteet iskevät pahiten nimenomaan vanhusten palveluihin.

Keskustan kuntayöryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Korhonen kiisti keskiviikkona tiedotteessaan, että nykyhallitus olisi leikannut vanhusten hoidosta. Sen hän totesi, että kuntien valtionosuuksien indeksikorotuksia ei ole tehty.

Sen sijaan edellinen hallitus, jossa sdp:llä oli valtiovarainministerin ja peruspalveluministerin salkut, leikkasi Korhosen mukaan kovalla kädellä peruspalveluista.

– Se ei pidä paikkaansa, että tällä vaalikaudella ei olisi tehty kuntien valtionosuuksiin tai vanhuspalveluihin leikkauksia. Nämä leikkaukset näkyvät nyt kentällä, sdp:n varapuheenjohtaja Sanna Marin sanoi.

– Jos nykyinen hallitus on huolissaan viime vaalikaudella tehdyistä päätöksistä, miksi tällä vaalikaudella säästetään satoja miljoonia vielä niiden päälle, Antti Lindtman kysyi.

Perussuomalaisten ryhmänjohtaja Leena Meri ehdotti, että hoivabisneksessä voitaisiin määritellä yksityisten yritysten tuottoraja samalla tavalla kuin sähkönsiirtoyhtiöille on lailla määritelty.

Välikysymykseen lähtevät mukaan myös Paavo Väyrysen tähtiliike ja Hjallis Harkimon Liike nyt. Liike nyt jätti keskiviikkona allekirjoitettavaksi adresssin, jolla halutaan estää sote-lakien eteneminen.

"Vanhuksilla tehdään vaalipolitikkaa"

Keskusta arvostelee oppositiota siitä, että se tekee vanhusten hoidolla nyt vaali- ja puoluepolitiikkaa.

– Yhdenkään vanhuksen hoiva ei parane opposition välikysymyksellä, vaan riittävien palveluiden ja hoivan turvaamisella kaikissa tilanteissa, keskustan ryhmänjohto toteaa tiedotteessaan.

Keskusta ihmettelee, että sdp on tehnyt kaiken voitavansa sote- ja maakuntauudistuksen kaatamiseksi, vaikka juuri se olisi keskustan mukaan iso osa ratkaisua vanhustenhoidon kestävässä parantamisessa.

– Tässä tilanteessa nimittäin ollaan osaltaan juuri siksi, että uudistukseen ei yli kymmenen vuoden aikana ole pystytty.

Jos uudistus nyt kaatuisi, vanhustenhoidon yksityistäminen tulee keskustan arvion mukaan hallitsemattomasti voimistumaan.

– Linjamme on ollut ja on, että myös tulevaisuudessa vastuu palveluista on julkisella puolella. Yksityiset hoito- ja hoiva-alan yritykset voivat täydentää julkisia palveluja.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) johdolla haetaan tällä viikolla ratkaisuja siihen, miten vanhustenhoidon ongelmia korjataan. Ministeri on kutsunut osapuolet perjantaina neuvotteluun.