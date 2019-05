Oppivelvollisuus on pidentymässä toisen asteen opintoihin – opetusministeri Grahn-Laasonen kritisoi tulevan hallituksen suunnitelmia

Kokoomus ymmärtää, mutta ei voi ääneen sanoa että jatkuvasti kasvava määrä ihmisiä jää työtä vaille koulutuksesta riippumatta. Kaikkien kouluttaminen on rahan haaskausta. Jos joku vapaaehtoisesti haluaa jää pois kilpailusta, niin parempi että häneen kulutetaan mahdollisimman vähän resursseja.

Työttömyys ja toimettomuus ovat megatrendi, jolla tulee olemaan valtavia ja moneen ulottuvia vaikutuksia. Koulutusmäärärahat tulee ohjata toimettomuuden hoitoon. Kaupunkeihin tarvitaan valtavasti halpaa tai ilmaista matalan kynnyksen puuhaa aikuisille.

Kaupungistunutta ihmistä on vaikea saada maalle, mutta joillain houkuttimilla porukkaa pitäisi saada levitettyä. Pienviljely omiin tarpeisiin pitäisi olla helppoa ja kannattavaa. Suomessa on kuolevia kuntia arvottomine taloineen vaikka kuinka paljon. Näitä tulisi alkaa arpoa halukkaille. Parempi se on remppailla pikkumökkiä, kasvattaa perunoita ja keitellä vaikka pontikkaa kuin olla tekemättä yhtään mitään.