Opiskelijanainen sairastaa tarttuvaa keuhkotuberkuloosia Etelä-Karjalassa – mahdollisia tartuntoja jäljitetään

Se vaan on niin että tubi vaatii pitkän antibiootti kuurin ja muuta sekä osa on parantumatonta ja tarttuvaa kuten ysköksistä tarttuu eikä koskaan saa muutenkaan yskiä toisia päin vaan joko paperinenäliinaan tai käteen ja pesee kädet. Kauppojen käytäville sylkeminen tai rappukäytäviin on ohjeilla lopetettava . Kaupoista saa ostaa paperisia nenäliinoja.