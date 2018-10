Opetusministeri tyrmää Huhtasaaren toiminnan: "Vastuutonta lietsoa vihapuhetta oppilaita kohtaan" – IL: Tamperelaiskoululle jouduttiin hankkimaan vartija

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) kritisoi perussuomalaisten varapuheenjohtaja Laura Huhtasaaren nostattamaa koulukohua.



Huhtasaari kritisoi Twitterissä kouluopetusta ja syytti kouluja vihapuheesta. Viestiinsä hän liitti kuvan koululaisten ryhmätyöstä ja nimesi tarkasti, mistä koulusta on kyse. Lisäksi kuvasta näkyivät työn tehneiden oppilaiden etunimet.



Tviitin jälkeen koulu sai osakseen viharyöpyn. Viestejä tuli puhelimitse ja sähköpostitse. Osa niistä oli koulun mukaan törkeitä.



Opetusministeri Grahn-Laasonen kehottaa kansanedustaja Huhtasaarta jättämään koulut rauhaan. Ministeri painotti kommentissaan STT:lle tänään, että on vastuutonta lietsoa vihapuhetta oppilaita kohtaan.



Grahn-Laasonen totesi luottavansa suomalaisten opettajien ammattitaitoon ja arvostelukykyyn sekä kehotti Huhtasaarta tekemään samoin. Ministeri ei muutenkaan pidä hyvänä, että poliitikot puuttuvat opetussuunnitelmien sisältöön tai opettajien autonomiaan.

Tilanne tamperelaiskoulussa meni vihapalautteen vuoksi lopulta siihen pisteeseen, että koululle hankittiin vartija. Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti

Vartijan hankkimista kommentoi Ilta-Sanomissa myös Huhtasaari.



– Luin siitä ja siellähän oli ollut ihan rauhallista. Hyvä, että koulupäivä on sujunut rauhallisesti, Huhtasaari sanoo.

Huhtasaari sanoi kohun nostattaneessa tviitissään, että peruskouluissa ja lukioissa "kannustetaan vihaan" demokraattisesti valittuja poliitikkoja kohtaan.

Viestin mukaan Huhtasaari liitti kuvan ryhmätyöstä. Työssä lukee "Suomeen vai kuoleen?", ja "Suomeen"-sanan alla on Sauli Niinistön ja Pekka Haaviston (vihr.) kuvat. "Kuoleen"-sanan alla on Huhtasaaren ja Halla-ahon kuvat. Kuvien välissä on kuva veneestä, joka on äärimmilleen täynnä ihmisiä.



Koulun rehtori Maaret Tervonen kertoi, että ryhmätyön tehtävänanto oli tehdä kantaaottava juliste aiheesta, joka on herättänyt huolta nuorissa itsessään. Tehtävän tarkoitus oli kannustaa yhteiskunnalliseen keskusteluun.



– Oppilaat ovat itse saaneet päättää, mistä aiheesta haluavat tehdä. Yleisesti on ollut yhteiskunnallisesti vaikuttavia teemoja, kuten ympäristöasiat ja seksuaalinen tasa-arvo, Tervonen kertoi STT:lle.

Huhtasaari on keskiviikkona jatkanut toimintansa puolustamista Twitterissä ja blogissaan. Kaleva ei tavoittanut Huhtasaarta puhelimitse keskiviikkona.

Kansanedustaja puolustaa toimintaansa muun muassa sillä, että työstä oli aiemmin julkaistu kuva Instagramissa. Viharyöpyn koulu sai kuitenkin osaakseen vasta, kun Huhtasaari julkaisi kuvan kriittisin saatesanoin.