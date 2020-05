Opettajat hädissään riskiryhmän määritelmästä – kouluun on mentävä, jäsenpalveluun tulvii yhteydenottoja

Peruskoulut avautuvat torstaina. Opetushallitus patistaa opettajia mukaan luomaan toimivia ratkaisuja kouluarkeen.

Tällä viikolla peruskoululaiset palaavat kouluihinsa lähiopetukseen. Parin viikon opetusjakso ja kavereiden näkeminen voivat olla monelle lapselle suuri ilon aihe, mutta monille opettajille lähiopetuksen jatkuminen aiheuttaa painajaisia.

Opettajien ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo, että opettajilta on tullut yhteydenottoja satoja, jopa tuhansia. Jäsenpalvelu on ruuhkautunut.

– Opettajilla on kova huoli siitä, miten riskiryhmään kuuluva määritellään. Meillä ei ole tietoa, paljonko peruskoulun noin 40 000 opettajasta kuuluu riskiryhmään. Selvittäminen olisi mahdoton tehtävä.

Hän jatkaa, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n virallinen riskiryhmämääritelmä on varsin kapea.

– Jos sen mukaan eletään, niin käytännössä ihmisellä pitäisi olla elinvaurioita tai jokin erittäin vakava sairaus päällä. Tänä päivänä riskiryhmästä puhutaan kuitenkin laajemmin, eli vaikkapa diabeteksesta ja sydänoireista.

Kova linja

Monet OAJ:n jäsenistä tai heidän perheenjäsenistään kokevat olevansa riskiryhmässä, vaikka sairaus ei olisi THL:n luettelon mukainen.

Luukkainen kuvaakin päätöstä aloittaa lähiopetus kovaksi linjaksi.

– Meidän mielipide tiedetään, eli kouluja ei olisi pitänyt avata kahdeksi viikoksi. Jyväskylän yliopiston tuore selvitys kertoo, että koulupudokkaita tai syrjäytymisuhan alle olevia on noin 4 000. Opettajat kyllä tunnistavat nämä pudokkaat. Täsmäiskut olisi pitänyt kohdistaa heihin, mutta poliittiset päättäjät olivat toista mieltä.

Järjestö on saanut tietoja, että ainakin Lohjalla opettajille on annettu ohjeistus, jonka mukaan riskiryhmään kuuluminen ei oikeuta jäämään pois töistä. Ohjeiden mukaan kotiin jääminen katsotaan tällöin luvattomaksi poisjäämiseksi, joka on myös irtisanomisperuste.

Vain suosituksia

Luukkainen korostaa, että hallituksen linjaus tarkoittaa lainsäädännöllisesti sitä, että kouluissa palataan normaaleihin olosuhteisiin.

– Tämä on mielestämme raju käänne, kun katsotaan, mitä ympärillämme tapahtuu. Väljemmät tilat ja etäisyydenotot ovat vain suosituksia, ei niitä tarvitse noudattaa.

Hän sanookin, että tästä syystä rehtorit ja opettajat ovat peloissaan, ja koko tilanne arveluttaa heitä.

– Mutta emme me voi sanoa jäsenillemme, että älkää noudattako lakia.

Luukkaisen mukaan etujärjestön yksiselitteinen ohje on, että jos opettajalla on pienikin tunne sairaudesta, niin hänen on mentävä työterveyteen.

– Näin on toimittava myös silloin, jos oireita on omassa perheenjäsenessä, oppilaalla tai kollegalla. Meidän on luotettava lääkärin ratkaisuun.

Suojistakin ongelmaa

OAj:ssakin on keskusteltu siitä, pitäisikö opettajilla olla suojavarusteita.

– Toisin kuin esimerkiksi sairaanhoitajilla ja lääkäreillä niin opettajilla ei ole valmiina varusteita, hän huomauttaa.

Neuvottelupäällikkö Hannu Freund Kuntaliitosta kertoo, että suojavarusteiden käyttöä on pohdittu, mutta terveysviranomaiset eivät ole antaneet suositusta kouluihin.

– Kunnat joutuvat luottamaan viranomaisten osaamiseen.

Freundin mukaan ei ole varmastikaan ongelma, jos opettaja haluaa käyttää suojaimia, mutta asia ei ole yksinkertainen.

– Suojaimien oikeanlainen käyttö, niiden vaihtaminen ja ennen kaikkea niiden oikea hävittäminen ovat kysymyksiä, jotka pitää selvittää.

Freund sanoo, että totta kai opettajienkin joukossa voi olla erityistilanteita, jotka luokitellaan oikeasti riskiryhmään.

– Näissä tapauksissa työterveyshuollon kautta voidaan päätyä tilanteeseen, jossa opetusta voisi jatkaa etäopetuksena. Kyse on kuitenkin harvinaisista sairauksista ja siksi puhumme aika kapeasta alasta. Iso kuva on, että opettajat menevät kouluihin opettamaan.

Opettajat suunnittelevat

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen toteaa Lännen Medialle, että opettajien pelkojen kohtaaminen ja niistä keskustelu ovat tärkeitä.

– Työnantajan vastuulla on antaa riittävä ohjeistus turvallisesta työympäristöstä, aivan kuten koulutuksen järjestäjällä on vastuu huolehtia turvallisesta oppimisympäristöstä.

Työnantajan on myös pidettävä huoli siitä, että kaikki työntekijät tietävät ohjeistuksen, miten turvallinen ympäristö varmistetaan.

Heinosen mukaan on tärkeätä, että kouluissa ja oppilaitoksissa opettajat saavat itse olla mukana miettimässä käytännön ratkaisuja, ja vaikuttaa turvallisen ympäristön luomiseen.

– Koulujen tilanteet ovat hyvin erilaisia niin oppilasmääriltään kuin tiloiltaan. Eroja on myös oppilaiden taustoissa. Siinä mielessä yhtä pätevää ratkaisua ei välttämättä synny kaikkiin kouluihin, vaan niille on annettava liikkumavaraa.