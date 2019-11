OP-Pohjola käsitteli liikennevahinkoasiaa 1,5 vuotta eikä vastannut tiedusteluihin – apulaisoikeusasiamies antoi huomautuksen

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on antanut OP Vakuutus Oy:lle huomautuksen lainvastaisesta menettelystä liikennevahinkoasian käsittelyssä. Asiasta kertoo potilasvahinkoasioihin keskittynyt lakiasiaintoimisto Suomen Potilasvahinkoapu.

Suomen Potilasvahinkoapu teki tammikuussa 2019 kantelun, sillä OP-Pohjola ei ollut antanut päätöstä liikennevahinkoasiassa, vaikka tapahtuneesta oli kulunut 1,5 vuotta. Lisäksi OP-Pohjola ei ollut Suomen vahinkoavun mukaan vastannut asiakkaan tai toimiston esittämiin tiedusteluihin asian etenemisestä.

Suomen Potilasvahinkoapu viittaa apulaisoikeusasiamiehen päätökseen, jonka mukaan OP-Pohjola ei täyttänyt menettelyllään hallintolain tai liikennevakuutuslain säännöksiä. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan asian käsittely ei näyttänyt edelleen lainkaan vakuutusyhtiössä kahdeksaan kuukauteen.

Hallintolain mukaan asiat on käsiteltävä ilman aiheetonta viivästystä ja asianosaiselle on annettava pyynnöstä arvio päätöksen antamisen ajankohdasta ja asiaa koskeviin tiedusteluihin on vastattava.

Liikennevakuutuslain mukaan taas yhtiön on suoritettava korvaus tai ilmoitettava, ettei sitä suoriteta, viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutusyhtiö on saanut riittävän selvityksen. Jos korvausvastuu on epäselvä tai korvauksen suuruutta ei ole saatu määriteltyä kokonaan, pitää perusteltu vastaus antaa kolmen kuukauden kuluessa.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan OP-Pohjolan menettely osoitti merkittävää huolimattomuutta suhteessa korvausasioiden viivytyksettömän ja asiamukaisen käsittelyn turvaamista koskeviin säännöksiin. Asian moitittavuutta lisäsi se, ettei OP-Pohjola vastannut tiedusteluihin.

Myös Finanssivalvonta seuraa tilannetta. Se katsoi, ettei OP-Pohjolan menettely edennyt hyvän hallinnon mukaisesti.