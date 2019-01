Onnettomuustutkintakeskus: Mäntyharjun säiliövaunuonnettomuun pelastustyö oli aluksi vaarallista pelastajille – "Tuurilla siitä selvittiin"

Tuurikin loppuu jossain vaiheessa. Useasti olen kiinnittänyt huomiota siihen, että nimenomaan palomiesten/pelastajien/sopimuspalokuntalaisten työturvallisuus on olemattomalla tasolla. Eikö siihen kiinnitetä tarpeeksi huomiota tai sitten vain turvallisuuspuutteet johtuvat välinpitämättömyydestä. Suojavarusteet ovat mitä ovat tai ovat jopa vuosikymmeniä vanhoja tai suojavarustus on puutteellinen tai väärä tilanteeseen nähden. Jopa nähnyt sellaista, että käyttöikämerkinnät ovat revitty kypäristä pois. Täytyy ihmetellä kuka esimies on niin rohkea ja suuripörssinen, että ottaa näin suuren riskin kohtalokkaan työtapaturman sattumiseen.

Työnantaja on vastuussa vaatimusten mukaisista suojavarusteista sekä siitä, että niitä käytetään oikein ja että ne ovat ehjät eivätkä käyttöiän ylittäneitä. Tämä tuntuu olevan käsittämättömän huonolla tolalla. Säästöihin ei voi vedota.

Sitäkin kuulee poliitikoilta ettei sitä ennenkään näin tehty ja pärjättiin sitä ilman suojavarusteitakin. Poliitikot vastuuseen niin muuttuu ääni kellossa.