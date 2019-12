Onko viha vallannut ihmismielen jo liikaa? Kun vihasta tulee yleisesti hyväksyttävää, se saattaa johtaa arvaamattomaan kehitykseen"

Some kommentointi on menny monelta osin asiattomuuksiin ja jopa kunnianloukkauksiin. Ihmisten pitäisi oppia keskustelemaan ja jopa väittelemään terveesti. Keskustelukulttuurin rappeutuminen tulee esille joka viikko eduskunnan kyselytunnilla. Joka osaa sanoa kaikkein loukkaavimmin asioista saa suurimmat aploodit. Asioista voi olla ja saa olla erimieltä, mutta pitää osata kunnioittaa keskustelukumppania. Somekulttuuri on muodostunut alakulttuuriksi, jossa voi sanoa mitä tahansa. Pitäs ajatella mitä sanoo, ettei sano mitä ajattelee.