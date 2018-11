Onko susien salametsästys Suomessa "business as usual"? Susikantaennusteessa laittomuuden oletetaan jatkuvan ennallaan

Mitä pahaa susi on suomalaisille tehnyt. Onko väärin, jos susi tappaa elääkseni? Ihminen teurastaa sikoja, nautoja, kanoja enemmän kuin tarvitsee ja kantaa kaatopaikalle - joka puolella Suomea tai maailmaa.. Ei ravintoketju kuulkaa näin toimi. Susi on alkuperäislaji ja kuuluu olennaisena osana ravintoketjuun. Ihminen on ravintoketjun häirikkö ahneudessaan. Tappaa enemmän kuin tarvitsee.