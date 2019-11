"Onko Suomi tullut hulluksi?" – Keskustan Antti Kurvinen ihmettelee kohuja koulun joulujuhlista kirkoissa ja tutkintapyyntöjä vanhoista tv-sketseistä

Valitettavasti Kurvinen on osa ongelmaa. Kurvinen lähti kepu eduskuntaryhmän puheenjohtajana flirttailemaan vihervasemmistoa eikä tuominnut Päivi Räsäsen esitutkintapäätöstä liittyen Pride-twiittiin. Päinvastoin hän lähti arvostelemaan persuja asiasta.

Persut ja KD ovat olleet kokolailla yksin puolustaessaan sananvapautta.

Vaikka olen ikäni kepua äänestäny, annan täyden tukeni Persuille ja KD:lle arvokysymyksissä.

Sen huomaa omalta kohdaltaan että yhä useammin löytää itsensä siitä tilanteesta että Persujen ja KD:n näkökulmat tuntuvat oikeilta ja kannatettavilta. Samalla, kepun ja kokoomuksen näkökulmat vaikuttavat vääriltä ja laimeilta.

Ei paljon puutu että uskallan avoimesti myöntää itselleni että persuja voi äänestää. Mieluummin kuitenkin KD:ta. Ongelma sekä PS:n että KD:n kohdalla on se että valtaosa ehdokkaista on, kaikella kunnioituksella, enemmän tai vähemmän originelleja.

Jos PS ja KD saisivat ehdokkaikseen enemmän uskottavia ehdokkaita, myös Pohjois-Pohjanmaalla, vaihtaisin mielelläni ehdokasta. Jos näin ei käy, protestini voi olla se että siirryn katsomoon. Tiedostaen sen että olen äänestäny ihan kaikissa vaaleissa missä olen voinut kantani ilmoittaa. Lähtien S-ryhmän vaaleista, kirkollisvaaleihin, kuntavaaleihin, ja kaikkiin valtiollisiin vaaleihin.

Tähän on tultu!