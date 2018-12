Onko sinulla elinluovutuskortti? Suomessa uutta elintä odottaa jatkuvasti yli 550 ihmistä

Suomessa tehdään munuais- ja maksaliiton mukaan vuosittain 370 elinsiirtoa, mutta uutta elintä odottaa jatkuvasti yli 550 ihmistä. Joka vuosi elinsiirtoa odottavia menehtyy, koska sopivaa siirrännäistä ei saatu ajoissa.

Pääosa siirrettävistä elimistä saadaan aivokuolleilta ihmisiltä. Lain mukaan jokainen on luovuttaja, jos sitä ei ole kieltänyt. Mahdollisen luovuttajan tahto pyritään kuitenkin selvittämään.

Elinluovutuskortin saa sekä perinteisenä paperisena versiona että mobiilisovelluksena. Myös Omakantaan voi kirjata tiedon luovutustahdosta.

Munuais- ja maksaliitto kehottaa suomalaisia hankkiman elinluovutuskortin, jotta tahto luovutukseen on kaikissa tilanteissa selvä. Jopa kuusi ihmistä voi saada uuden elimen samalta luovuttajalta.

– On tärkeää, että jokainen suomalainen ilmaisee elinluovutustahtonsa. Keinoja on monia. Joku haluaa lompakkoon painetun kortin, toinen lataa sovelluksen puhelimeensa. Nykyään myös Omakantaan voi kirjata tiedon. Ennen kaikkea on tärkeää kertoa tahto läheisilleen. Mikä olisi joulunalusaikaa parempi ajankohta kertoa, että haluaa pelastaa kuuden ihmisen hengen, sanoo Munuais- ja maksaliiton viestintäpäällikkö Petri Inomaa.

Liitto korostaa, että elinluovutuskortin täyttäminen ei ennusta pahaa. Se ainoastaan varmistaa, että voi tehdä hyvää vielä kuolemansakin jälkeen.

– On itse asiassa paljon todennäköisempää, että itse sairastuu vakavaan sairauteen, jonka ainoa hoito on elinsiirto kuin, että toimisi elinluovuttaja, Inomaa toteaa.

Painetun elinluovutuskortin voi tilata ilmaiseksi kotiin osoitteesta www.elinluovutuskortti.fi. Uusitut kotisivut on aukaistu tällä viikolla.

Elinluovutukselle ei ole yläikärajaa, vaan lääkärit päättävät luovutuksesta aina tapauskohtaisesti.