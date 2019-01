"Onko internet-sivuston ylläpitäjä vastuussa sivuston käyttäjien tekemistä rikoksista?" – Syyttäjä vaatii Sipulikanavan perustajaa vuosiksi vankilaan

Syyttäjä vaatii Sipulikanavan perustajalle vähintään seitsemän vuoden vankeusrangaistusta törkeästä huumausainerikoksesta sivustolla käydyn huumekaupan vuoksi.

Pimeässä Tor-verkossa toimineen Sipulikanavan perustajaa koskeva oikeudenkäynti käynnistyi Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa tiistaina Vantaalla.

Kihlakunnansyyttäjä Anna-Riikka Ruuth nosti vuonna 1973 syntynyttä vantaalaismiestä kohtaan syytteen törkeästä huumausainerikoksesta.

Oikeudenkäynti alkoi pienellä valmisteluosiolla aamuyhdeksän jälkeen, ja haasteen luku alkoi noin puoli kymmeneltä.

Syytteen mukaan Sipulikanavan ylläpitäjä on välittänyt huomattavan määrän huumeita sivustolla vuosina 2014–2017. Syyttäjän mukaan sivustolla oli välitetty muun muassa yli viisi kiloa marihuanaa, useita satoja grammoja kokaiinia ja yhteensä noin kahdeksan kiloa amfetamiinia ja metamfetamiinia.

Syyttäjän mukaan ylläpitäjä on omalla toiminnallaan helpottanut huumekaupan myyntiä, ja Tori-osio on perustettu pelkästään huumekauppaa varten.

– Hän on ollut täysin tietoinen Sipulikanavalla käytävästä huumekaupasta ja sen määrästä, Ruuth totesi.

Lisäksi syyttäjän mukaan Sipulikanavaa olisi voinut muuttaa niin, ettei huumekauppa olisi ollut siellä enää mahdollinen. Sivustoa on syyttäjän mukaan ylläpidetty lähes päivittäin, ja sen perustamisella pimeään verkkoon on ollut tarkoitus vaikeuttaa huumekauppaa käyvien henkilöllisyyden.

Ensimmäinen laatuaan Suomessa

Sipulikanavan ylläpitäjää koskeva syyte on ensimmäinen laatuaan oleva rikosjuttu Suomessa, koska huumerikossyyte on nostettu verkkosivuston ylläpitäjälle.

Syyttäjäkään ei väitä, että ylläpitäjä olisi saanut huumekaupoista taloudellista hyötyä tai että hän olisi myynyt huumeita, vaan ylläpitänyt palvelua, jolla kauppaa on käyty.

– Onko internet-sivuston ylläpitäjä vastuussa sivuston käyttäjien tekemistä rikoksista, mikäli käyttäjät ovat tutustuneet toisiinsa sivuston kautta? Puolustuksen asianajaja Merja Annala totesi oikeudessa tiistaina asian esittelyssä.

Ylläpitäjä on kuitenkin syytteessä siitä, että hän on ostanut alle 10 grammaa kannabista omaan käyttöön. Tätä perustaja ei myöskään kiistä.

Vaihtoehtoisesti syyttäjä vaatii ylläpitäjälle rangaistusta avunannosta 29 törkeään huumausainerikokseen ja kahdeksaan perusmuotoiseen huumausainerikokseen. Ylläpitoon tarkoitettuja tietokoneita ja palvelimia vaaditaan myös menetettäväksi valtiolle. Puolustus vastustaa tätä vaatimusta.

Tiennyt kaupasta mutta kiistää syytteen

Omassa vastauksessaan Sipulikanavan perustajan puolustus kiistää törkeän huumausainerikoksen tai avunannon muihin rikoksiin. Puolustus myös kiistää syyttäjän mainitsemat huumemäärät.

Oikeudessa ylläpitäjän asianajaja Annala totesi, että Sipulikanava on perustettu siksi, että tarkoituksena on ollut vain perustaa kaikille anonyymi keskustelukanava, jossa keskusteltiin myös muutakin kuin huumeista.

Puolustuksen mukaan ylläpitäjä ei ole itse konkreettisesti osallistunut huumeiden myyntitapahtumiin.

Ylläpitäjä on myös ollut tietoinen sivuilla käytävästä huumekaupasta. It-konsulttina päätoimisesti työskennelleellä miehellä ei kuitenkaan vastauksensa mukaan ollut mahdollisuutta moderoida kaikkea Sipulikanavan sisältöä.

– Hän ei ole voinut tori-osion kautta tietää, keitä ostajat ja myyjät olivat ja toteutuivatko kaupat, Annala sanoi myös.

Puolustuksen mukaan kyseessä on ollut vain ilmoituksia tehtävistä kaupoista, jotka ovat olleet kaikille Tor-verkkoa käyttäville nähtävillä.

– Sipulikanava on ollut kaikille avoin, myös poliisille. Meidän näkemyksemme mukaan Sipulikanava on helpottanut poliisin työtä, hän jatkoi.

Asian esittelyssä puolustus painotti, että kyse oli eräänlaisista huumausaineista kiinnostuneiden "kontaktinhakuilmoituksia".

Puolustus totesi iltapäivällä pidetyssä asian esittelyssä, että ylläpitäjä ei ole saanut huumekaupasta taloudellista hyötyä. Hänen ainoa taloudellinen hyötynsä Sipulikanavasta on puolustuksen mukaan tullut siitä, että hän maksua vastaan nosti käyttäjien keskusteluketjuja muita korkeammalle niiden näkyvyyden parantamiseksi.

Maksu on tapahtunut bitcoineina, ja rahaa on siirtynyt bitcoinin murto-osan verran. Puolustuksen mukaan rahaa on siirtynyt alle 700 euroa.

Käsitellään useita päiviä

Sipulikanavan ylläpitäjää koskevaa oikeudenkäyntiä käydään tammikuussa useiden päivien ajan Vantaalla. Tiistain alkaneessa oikeudenkäynnissä käydään asian esittelyt, ja loppuviikko puidaan kirjallisia todisteita. Jutun esitutkinta on ollut laaja, ja esitutkintapöytäkirjassa on syyttäjän mukaan kaikkiaan lähes 17 000 sivua.

Alustavan aikataulun mukaan ylläpitäjää kuullaan itse oikeudessa ensi viikolla.

Omassa asian esittelyssään syyttäjä Ruuth totesi tuovansa esiin, että Sipulikanavan kautta on myyty huumeita myös alaikäisille.

– Mikään laillinen markettipaikka tässä ei ole ollut kysymyksessä, syyttäjä totesi Tori-osiosta.

Pimeällä verkolla tarkoitetaan internetin rakenteissa toimivia sivuja, joihin ei pääse tavanomaisella verkkoselaimella. Pimeissä verkoissa yleisesti on kyse siitä, että niiden verkkoliikenne kulkee salattuna ja usean reitittimen kautta ja näin salaa liikenteen alkuperän. Tunnetuin pimeä verkko on Tor.

Juttua täydennetty 8.1.2019 klo 12.00: Syyttäjän vankeusvaatimus täsmennetty.

Päivitetty Klo 12.53: Otsikkoa muutettu ja ingressiä täydennetty. Juttua myös päivitetty puolustuksen asian esittelyllä.