Hallitus linjasi maanantaina joukon poikkeuksellisia toimenpiteitä suojelemaan iäkkäitä ja riskiryhmiä koronatartunnalta.

Monen ikäihmisen on vaikea ymmärtää, miksi heiltä, yli 70-vuotiailta on rajoitettu liikkuminen ja lähiomaisten tapaaminen, jos kunto on hyvä ja olo terve.