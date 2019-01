Onko energiatodistuksista iloa? "Ostajia kiinnostavat enemmän asumiskulut kuin energiatodistuksen kirjain"

Energiatodistuksen avulla halutaan kertoa, onko talo energiankäytön kannalta säästeliäs vai energiasyöppö. Monille kansalaisille todistuksen merkitys on vielä osin hämärän peitossa.

Rakennuksilta nykyään vaadittavia energiatodistuksia on nyt voimassa eri aikakausilta. Energiansäästön vaatimukset ovat muuttuneet ja todistusten merkitys ja niiden suhteuttaminen toisiinsa ei ole yksinkertaista.

Asiantuntija Harri Heinaro Motivasta, onko energiatodistus ja sen merkitys selvä asia kansalaisille?

– Varmasti osalla ihmisistä asiassa on epäselvää. Motivan energiatodistus-sivustolta tietoa osaltaan saa. Kun nyt voi olla voimassa todistuksia kolmelta eri aikakaudelta, voi olla epäselvää, miten milläkin aikakaudella asia on mennyt. Myynti-ilmoituksessa pitää kertoa, miltä kaudelta todistus on.

Kun energiatodistuksia on eri aikakausilta, miten tavallinen kansalainen saa tolkkua siitä, mitä joku energiatehokkuuskirjain asuntokaupan yhteydessä merkitsee?

– Eri aikakausien todistukset eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Siinä on haastetta. Kannattaa aina huomata, että koko ajan määritykset ja luokitukset tiukkenevat. Jos on uuden aikakauden todistus ja siinä hyvä luokka, kyllähän se tarkoittaa, että se on nykytasoonkin verrattuna hyvä rakennus. Toisaalta vanhemmassakin luokassa hyvä kirjain kertoo, että ainakin silloin rakennus on ollut hyvä.

– Ennen vuotta 2010 energialuokka perustui mitattuun kulutukseen rakennuksessa. Kulutustottumuksilla oli tosi suuri vaikutus. Nyt se tekijä on pois ja vertaillaan rakennusta toisiin rakennuksiin, ei sitä, miten ihmiset käyttävät rakennusta.

Ratkaiseeko rakennuksen ikä energialuokan?

– Rakennuksen ikä vaikuttaa, mutta toisaalta tekniset järjestelmät vaikuttavat myös. Jos niitä on parannettu remonteissa tai jos aikanaan rakennusta tehdessä ne on tehty tavallista paremmin, se vaikuttaa nykyisessäkin luokituksessa. Ikkunaremontillakin voi vaikuttaa luokitukseen.

Vaatiiko energiatodistuksen teko osaamista?

– Pitää olla pätevöitynyt energiatodistuksen laatija, joka sen tekee. Virallinen energiatodistus laaditaan ja allekirjoitetaan sähköisesti ARA:n ylläpitämässä energiatodistusrekisterissä. Rekisteristä voi katsoa laatijoitakin. Kuka tahansa ei voi tällaista tehdä, vaan pitää ottaa huomioon monenlaisia asioita. Rakennuksessa voi olla monenlaista tekniikkaa käytössä ja sen arvioiminen ei aina ole yksinkertaista.

Pitääkö laatijan käydä katsomassa rakennusta paikan päällä?

– Olemassa olevaa rakennusta pitää käydä aina paikan päällä tarkastelemassa. Toki todistus tehdään laskennallisesti, mutta paikan päällä varmennetaan asioita ja keskustellaan asiat läpi. Tärkeintä asukkaalle on, että kenttäkäynnin perusteella tehdään energiansäästöön toimenpide-ehdotuksia.

Mitä hyötyä energiatodistuksista on?

– Se antaa selvän luokittelun sille, miten rakennuksia verrataan keskenään. Energiansäästöehdotukset ovat erittäin hyvää tietoa etenkin asunnon ostajalle, että hän tietää, millaisia teknisiä järjestelmiä rakennuksessa oikeasti on ja mitä siellä kannattaisi tehdä.

SP-Koti Oulun yrittäjä ja kiinteistövälittäjä Hannu Hietala, millainen asia energiatodistukset ovat asuntokaupassa?

– Taloyhtiöt teettävät todistuksia, mutta omakotitalojen kaupassa omistajia pitää patistaa teettämään todistuksia. Laki edellyttää, että todistukset tehdään asuntokauppaa varten.

– Aika moni ostaja sanoo, että heille on paljon tärkeämpää tietää, mitkä ovat talon asumiskulut, paljonko menee vuositasolla kaukolämpöön tai sähköön. Se kertoo heidän mielestään paljon enemmän talon kuluista kuin joku kirjain.