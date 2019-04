"On arvovalinta käyttää rahaa lapsen kotihoitoon", kuntalisän leikkaamista kritisoiva äiti sanoo – Katso, mitkä kunnat maksavat kotihoidontuen kuntalisää

Tytti-Lotta Ojala säästi rahaa voidakseen hoitaa lapsia kotona mahdollisimman pitkään. Hän on yksi helsinkiläisvanhemmista, jotka tekivät oikaisuvaatimuksen päätökseen leikata kotihoidontuen kuntalisä 2–3-vuotiailta. Lännen Media selvitti, että noin 50 kuntaa eli lähes viidennes maksaa vielä kuntalisää, vaikka määrä on viime vuosina laskenut. Lisää on pidetty myös perheitä eriarvoistavana.

Tytti-Lotta Ojala, 40, hoitaa vuoden ikäistä Aina-kuopusta kotona, ja esikoinen Kaiku on koulussa ensimmäisellä luokalla. Isän on tarkoitus jäädä hoitovapaalle syksyllä.

Taloudellinen pudotus on iskenyt Ojalan perheeseen, vaikka kotihoitoon varauduttiin etukäteen kerryttämällä säästöjä. Ojala ei ole halunnut laittaa kumpaakaan lapsista päiväkotiin alle 2-vuotiaana.

– Minulle on ollut arvovalinta käyttää rahaa, jotta lapsi saa rauhallisen ja positiivisella tavalla tylsän taaperoajan. Taloudellinen tilanne on kuitenkin ollut tiukka ja säästöt on käytetty.

Ojalan kotikaupunki Helsinki päätti lopettaa kotihoidontuen kuntalisän 2–3-vuotiailta toukokuun alusta. Kaksivuotiaista maksetun lisän suuruus on ollut 134,55 euroa.