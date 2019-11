Omistajaohjausministeri Paatero vaatii Postia lopettamaan vuokratyövoiman käytön lakon ajaksi – ripitti "rikkurityövoiman" käytöstä

Se on oikein että rikkurityövoima kielletään,olisi vain pitänyt tehdä asia postin johdolle selväksi jo paljon aikaisemmin.Valtio omistajana ja omistajaohjausministerinä paaterolla on täysi oikeus laittaa alaisensa järjestykseen,kommenteista päätellen taitaa olla niiden suomen yrittäjien ja uunin pankolla makoilijoiden vaikea käsittää että omistaja määrää ei mitkään etujärjestöt.Kun palkka on pieni niin ei sitä ole varaa enää pienentää,muuten sillä ei elä ja suomalainen duunari on sen verran jämpti että se ei ala tukiaisilla elelemään vaan työstä saadulla palkalla.