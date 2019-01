Omaiset kielsivät elinsiirron kahdeksan kertaa viime vuonna – tahtoa kunnioitetaan, vaikka elimet voisivat säästää ihmishenkiä

On todella outoa, ettei vainajan tahtoa kunnioiteta omaisten taholta, jos vainaja on itse selkeästi antanut suostumuksensa elinten luovutukseen. Omaisten mielipide ajaa vainajan tahdon yli. Käsittämätöntä! Sillä tavallako vainajan muistoa kunnioitetaan? Että siitäpä sait eikä viimeistä tahtoasi toteutettu! En usko aaveisiin enkä kuoleman jälkeiseen elämään, mutta ajatus vainajan kummittelemisesta tällaisille omaisille kuoleman jälkeen olisi heille aivan oikein. Ymmärrän lääkärien sovittelevan ja diplomaattisen kannan oikein hyvin, siitä ei ole kysymys.

Elinsiirron kohde, kuolemansairas ihminen, on yhtä arvokas kuin kuollut ihminen eläessään. Kuka voi uskontoon perustuen kieltää toiselta ihmiseltä elämän, jos se voidaan elinsiirrolla pelastaa? Kai se jumalakin katsoo viimeisen työn tulleen tehdyksi hyvillä arvosanoilla, jos antaa elimensä kuuden ihmisen pelastamiseen? Vai kääntääkö katseensa kokonaan pois? Sieluhan sinne taivaaseen vilahtaa, ei ruumis. Samalla logiikalla kaikki tuhkatut vainajat päätyvät manalaan. Minäkin joskus aikanaan.