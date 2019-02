Olympiakomitean toimitusjohtaja muistaa yhä Oslon hernerokkasumun 1982 – "Matti Nykänen on yksi isoimpia suomalaisen urheilun nimiä"

Olympiakomitea aikoo muistaa edesmennyttä mäkilegendaa Matti Nykästä. Omaisilla on halutessaan mahdollisuus saada hautakiveen olympiarenkaat.

Legendaarisen näkihyppääjän Matti Nykäsen kuolema vain 55-vuotiaana pysäytti myös Suomen olympiakomitean nykyisen toimitusjohtajan Mikko Salosen.

– Kyllä se oli iso järkytys. Viime aikojen uutisointi Mattiin liittyen on ollut seesteistä, joten tuntui siltä, että kaikki on hyvin. Matti Nykänen on yksi isoimpia suomalaisen urheilun nimiä kautta aikojen, Salonen sanoo.

Salonen kertoo olleensa muutamissa tilaisuuksia samaan aikaan Nykäsen kanssa, mutta ei tuntenut tätä henkilökohtaisesti. Salosen ensimmäiset muistikuvat Nykäsestä juontavat vuoteen 1982.

– Nykänen hyppäsi tuolloin Oslon hernerokkasumussa ensimmäiseen maailmanmestaruuteensa vain 18-vuotiaana. Siitä hetkestä alkoi piirtyä muistikuvia.

Olympiakomitea aikoo muistaa ja tukea Nykäsen omaisia surussa. Se, miten se käytännössä tapahtuu, on vielä auki.

– Sovimme omaisten kanssa, miten he toivovat, että kuollutta muistetaan. Mietimme asiaa myös Olympiavoittajat ry:n kanssa. Kun olympiavoittaja kuolee, omaisilla on muun muassa mahdollisuus saada läheisensä hautakiveen olympiarenkaat. Yksityiskohdista sovitaan aina omaisten kanssa, Salonen korostaa.

Vauhtia riitti mäessä ja sen ulkopuolella

Nykänen voitti urallaan muun muassa viisi olympiamitalia, joista neljä oli kultaisia. Niiden ohella Nykänen liiteli useisiin maailmanmestaruuksiin, maailmancupin voittoihin ja Suomen mestaruuksiin.

Urheilu-uransa jälkeen Nykänen siirtyi viihdealalle esiintyen muun muassa laulajana, ja otsikoita syntyi. Kaikki julkisuus ei ollut myönteistä. Nykänen muun muassa sai tuomioita eriasteisista väkivaltarikoksista.

Olympiakomitean toimitusjohtaja Salonen sanoo, että nykyään urheilijoita tuetaan uran jälkeiseen elämään siirtymisessä selvästi aiempaa paremmin.

– Ajat ovat todellakin muuttuneet. Nykyään on voimassa niin sanottu kaksoisura-ajattelu, jossa urheilijaa tuetaan jo urheilu-uran aikana esimerkiksi opiskeluun liittyen. Tätä tehdään yhdessä lajien kanssa, eikä ketään jätetä yksin.

Nykänen oli naimisissa kaikkiaan kuusi kertaa. Nykyisen vaimonsa kanssa Nykänen avioitui 2014.

Nykäsellä on kolme lasta.

Nykäsen kuolemasta uutisoi ensimmäisenä Seiska.