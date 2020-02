Oluet ja kombucha siivittivät luomumyynnin kasvua – vähittäiskaupan luomutuotteiden myynti lisääntyi lähes 10 prosenttia

Luomualan yhteistyöjärjestö Pro Luomu arvioi, että viime vuonna luomutuotteita myytiin yhteensä noin 368 miljoonalla eurolla. Vähittäiskaupan luomutuotteiden myynti lisääntyi lähes 10 prosenttia viime vuonna.



Luomun myynti on 2010-luvun aikana yli kaksinkertaistunut.

– Pienpanimoiden luomuoluet sekä erityisesti kombucha siivittivät luomun kasvua panimojuomien tuoteryhmässä. Ilahduttavaa on luomun kasvu myös pakasteissa. Jäätelöiden ja marjojen lisäksi kovasti toivottujen vihannespakasteiden tarjonta on lisääntynyt, mikä näkyy myös myynnin vahvana kasvuna, sanoo Pro Luomun toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila.



Myös juustoissa ja lastenruoassa luomumyynnin kasvu oli merkittävää.



– Juuston hyvää kasvua selittävät tarjonnan laajeneminen myös viipaloituihin ja vähärasvaisempiin juustoihin. Lapsiperheissä luomua suositaan, joten lastenruokien vahva kasvu ei ole yllätys.



Yleinen maidon kulutuksen väheneminen näkyy luomumaidon myynnin kasvun tasaantumisena. Myös luomulihan myynnissä kasvu on tasaantunut.



– Teollisuuden ja kaupan mukaan tuoreelle lihalle ja lihatuotteille olisi kysyntää eli potentiaalia myynnin kasvuun olisi, mutta viime vuonna myyntiin vaikuttivat erityisesti saatavuusongelmat.

Suurimmat tuoteryhmät luomumyynnissä olivat viime vuosien tapaan hedelmät, maito ja muut nestemäiset maitotuotteet sekä vihannekset. Hedelmä- ja vihannesosastoilta myydään yli 20 prosenttia kaikesta päivittäistavarakaupan luomumyynnistä.



Myös kahvi ja kananmunat olivat edelleen suosittuja luomutuotteita. Yhteensä näiden viiden suosituimman tuoteryhmän osuus luomumyynnistä on noin 45 prosenttia.

Järjestö arvioi kasvun johtuvan osittain uusista tuotteista ja kuluttajatrendeistä.

– Kun kuluttajilta kysyttiin, miksi he suosivat luomua, tärkeimmäksi syyksi nousi puhtaus. Seuraavina tulivat hyvä maku ja ympäristöystävällisyys, joiden merkitys on viime vuosina noussut.