Selvitä verkkokaupan luotettavuus

Jos tarjous kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se yleensä myös on. Jos tuote on huomattavasti edullisempi verrattuna muihin vastaaviin tuotteisiin, saattaa olla, että valmistuksessa on säästetty materiaalissa tai turvallisuudessa. Tuotteen hinta kertoo jotakin laadusta.

Tutki verkkokaupan yleisilmettä ja kieltä. Jos epäilyksesi heräävät, etene varovasti.

Tutustu toimitusehtoihin ja etsi kaupan yhteystiedot. Jos yhteystietoja ei löydy, saattaa jatkossa tulla hankaluuksia.

Tutki, millaisia arvioita tuote ja verkkosivusto ovat saaneet. Selvitä myyjän luotettavuutta googlaamalla esimerkiksi "myyjän nimi + problems".

Tallenna tekemäsi tilaus ja tee reklamaatiot aina kirjallisesti.