Ojituksen vaikutus metsätalouden kuormitukseen on tuplasti oletettua suurempi – ilmastonmuutos pahentaa vielä tilannetta

Varoituksia voimassa!

Ajokeli on erittäin huono Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakunnissa lumi- tai räntäsateen ja tienpintojen jäätymisen vuoksi. Ajokeli on huono Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa lumi- tai räntäsateen ja tienpintojen jäätymisen vuoksi. Ajokeli on huono Enontekiön kunnassa lumisateen ja lumituiskun vuoksi. Ajokeli muuttuu huonoksi illasta alkaen maan itäosassa sekä Uudenmaan ja Päijät-Hämeen maakunnissa lumi- tai räntäsateen ja tienpintojen jäätymisen vuoksi.