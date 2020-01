Oikeusministeri yllättyi kritiikin kärkevyydestä – Suomeen ryhdytään rakentamaan oikeusavustajien päivystysjärjestelmää

Kansalaisille tämä asianajajaliiton kannanotto ei ole yllätys. Oikeusministerin kanta kuvastaa hyvin tilannetta, missä eletään. Poliitikot eivät tiedä, mitä kansalaiset kokevat ja ajattelevat. He elävät omassa maailmassa ja juhlapuheissa. OIkeusvaltion periaatteita loukataan tuomioistuimissa, niitä kun ei valvo kukaan.

Kyllä Anna-Maijankin pitäisi myös entisenä oikeusministerinä tietää vallitseva oikeustila Suomessa. Mitään ei ole tehty ainakaan 20 vuoteen tai on sentään, oikeudenkäyntimaksuja on korotettu ja kansalaisten on mahdotonta saada oikeusapua.

Kuka tekee kyselyn kansalaisille maamme oikeustilasta?

Hallinto-oikeudet korkeinta hallinto-oikeutta myöten ovat vain julkishallinnon byrokraattinen jatke. Oikeus sanan voisi poistaa siitä. Nimi voisi olla julkishallintoistuin..., siellä voi antaa intressiedun vaikuttaa vapaasti.