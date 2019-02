Oikeuskansleri Tuomas Pöysti kieltää antaneensa Anne Bernerille kirjallisen lausunnon – epäselvyyksiä myös ruotsalaispankin kokouspäivästä

Tätä kutsutaan medioitumiseksi tai hieman tarkennettuna politiikan medioitumiseksi. Itse asia on melkoisen köykäinen etenkin siksi, että ministeri Berner on ilmoittanut, ettei hän osallistu SEB:n kokouksiin ennen huhtikuun loppua. Sekin on tietysti politiikan medioitumista, että opposition murkut hiillostavat jo huomenna eduskunnan kyselytunnilla Berneriä ko. asiasta. Eipä tässä tämän kummallisempaa. Pääasia on, että mielenkiinto saadaan karkotettua todellisista ydinasioista.