Oikeusasiamies: Sijaishuollossa olevien lasten oikeus sijaishuoltoon vakavasti vaarantunut

Sosiaalityöntekijöiden kohtuuton työtaakka vaarantaa sijaishuollon valvonnan ja kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen oikeuksien toteutumisen, katsoo apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin.



Pohjolakotiin tehtiin hänen määräyksestään viime huhtikuussa ennalta ilmoittamaton tarkastus, jonka aikana havaittiin useita merkittäviä puutteita lasten kohtelussa ja rajoitusten käytössä. Valvovilla viranomaisilla, aluehallintovirastolla ja lapsia Pohjolakotiin sijoittaneilla kunnilla ei ollut tietoa Pohjolakodin lainvastaisista ja lapsia alistavasta menettelystä.



Tarkastuksen jälkeen Sakslin pyysi Pohjolakodilta, aluehallintovirastolta ja sijoittajakunnilta selvityksiä, jotka hän on nyt saanut. Pohjolakodin selvityksessä kuvataan useita merkittäviä muutoksia, joilla se on pyrkinyt parantamaan lasten kohtelua.



Monessa oikeusasiamiehen kansliaan toimitetussa selvityksessä ilmenee sosiaalitoimen resurssipula ja lapsen asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden määrällisesti kohtuuton työtaakka.



– Sosiaalityöntekijöiden vastuulla olevien asiakasperheiden suuri määrä estää tai ainakin vaikeuttaa sijaishuoltopaikkojen valvontaa. Sijoitettujen lasten laissa säädetty oikeus henkilökohtaiseen keskusteluun oman sosiaalityöntekijänsä kanssa ei tarkastushavaintojen ja saatujen selvitysten mukaan ole aina toteutunut. Sijaishuollossa olevien lasten oikeus saada tarpeenmukaista sijaishuoltoa on vakavasti vaarantunut, hän toteaa.