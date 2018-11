Oikeusasiamies: englanninkieliset drone-kieltokyltit eivät täytä lakia – kielivalintaa perusteltiin sillä, että "drone" kääntyy kankeasti suomeksi

"Trafi on jo ilmoittanut oikeusasiamiehelle antamassaan vastineessa olevansa valmis muuttamaan kyltit. Oikeusasiamies vaatii Trafia raportoimaan tehdyistä muutostoimista helmikuun loppuun mennessä 2019."

Tyypillinen asiaa vähättelevä kommentti yritysmaailmassa, kun viranomainen moittii lainvastaista toimintaa, tyyli on näköjään levinnyt virallisiinkin toimijoihin. Joko tehdään yhteistyötä tai ollaan valmis johonkin.

Ei tässä ole kysymys siitä onko Trafi halukas muutokseen vaan tämä on pakottava laiilisuusvalvojan päätös.

Sama laki koskee jokaista julkista toimijaa. Nimet on oltava virallisten kielten mukaisia, ei niinkuin esimerkiksi Tampereella on julkisen sairaalan ensiavun nimi Acuta tai ensihoidon ajoneuvossa lukee ambulance tai jotain muuta vieraskielistä tekstiä. Näistä ei ilmeisesti ole tehty tutkintapyyntöä vielä, koska laillisuusvalvoja olisi jo puuttunut noihin em. kielivirheisiin.