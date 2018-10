Oikeus antaa tänään tuomionsa Suomen ensimmäisessä metoo-oikeudenkäynnissä - neljän naisen syytetään loukanneen törkeästi Tomi Metsäkedon kunniaa

Helsingin käräjäoikeuden on määrä antaa tänään ratkaisu jutussa, jossa neljän naisen syytetään loukanneen törkeästi laulaja Tomi Metsäkedon kunniaa sosiaalisessa mediassa. Metsäketoa leimattiin syyttäjän mukaan valheellisesti tai muuten halventavasti muun muassa sarja-ahdistelijaksi ja raiskaajaksi syksyllä 2017 Facebookissa ja Twitterissä.

Syytteessä törkeästä kunnianloukkauksesta on käräjillä kaikkiaan neljä nettikirjoitteluun osallistunutta naista. Syyttäjän mukaan heidän osaltaan oli kyse pienestä palasesta laajempaa kirjoittelua, joka aiheutti Metsäkedolle merkittävää kärsimystä ja haittaa. Jutun syyttäjä Juho-Mikko Hämäläinen pitää kirjoittelua heidän osaltaan ylilyönteinä ja vaatii heille sakkorangaistusta kunnianloukkausrikoksesta.

- Tässä on taustalla tärkeä yhteiskunnallinen aihe, metoo-keskustelu. Mutta niin tässä kuin esimerkiksi maahanmuuttokeskustelussakin on sattunut ylilyöntejä, Hämäläinen totesi oikeudessa.

Kaikki kiistävät syyllistyneensä rikokseen

Myös osa syytetyistä viittasi oikeudessa metoo-keskusteluun. Kaikki kiistävät syyllistyneensä rikokseen. Syytetyt kokevat, että heillä on ollut vähintäänkin perusteltu syy olettaa, että Metsäketo olisi käyttäytynyt kuten he kommenteissaan esittivät. He perustivat väitteensä muun muassa sosiaalisessa mediassa aiemmin esitettyihin väitteisiin. Kaikki kiistävät myös halventamistarkoituksen.

Metsäkedon asianajajan mukaan jutussa on kyse siitä, missä menevät nettikeskustelun rajat. Hänen mukaansa netissä esitetyistä väitteistä ei mitenkään selviä, että Metsäketoa kohtaan esitetyt väitteet olisivat totta.

- Miten se (aiempi nettikeskustelu) oikeuttaa sanomaan Metsäketoa raiskaajaksi, ei kenestäkään saa sanoa niin, asianajaja Kari Karjalainen sanoi oikeudessa.

Osassa mediaakin esillä olleet häirintäsyytökset johtivat siihen, että Metsäketo poistettiin viime syksynä Tähdet, tähdet -televisio-ohjelmasta. Hän sai myös potkut Mamma Mia -musikaalista.