OECD:n vertailu: Koulutuksesta hyötyvät muita vähemmän naiset ja maahanmuuttajat

Ei pidä paikkaansa. Vaikka välillä tuloksissa on karkeata linjanvetoa ja unohdetaan miesvaltaisten alojen likaisuus ja ylityölisät, on silti totta, että keskimäärin miehillä on helpompi edetä urallaan ja heidän palkkansa on naisia parempi. Usein myös samoissa hommissa samoilla kokemuksella mies menee edelle rekryissä sekä palkassa. Onneksi nyt kuitenkin on kelkka kääntymässä.