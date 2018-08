Odotuksissa oleva työttömyysvakuutusmaksun aleneminen maustaa budjettiriihen veropohdintoja

Hallituksen budjettiriihi alkaa tänään. Etukäteen suurinta kipinää on syntynyt veroratkaisuista. Veroministeriryhmä on valmistellut verolinjaa budjettiriihtä varten. Hallituspuolueilla on ollut nokkapokkaa mahdollisista ansiotuloverotuksen kevennyksistä.

Budjettiriihen aloitusta maustaa tänään aamupäivällä pidettävä Työttömyysvakuutusrahaston hallituksen kokous. Vauhdilla parantunut työllisyystilanne on luonut tilaa työttömyysvakuutusmaksun alentamiseen. Työttömyysvakuutusmaksun muutoksilla voi olla keskeinen vaikutus verolinjaan.

Työttömyysvakuutusmaksuissa jo 0,1 prosenttiyksikön muutos tarkoittaa noin 80:tä miljoonaa euroa, joten maksun alenemisella olisi nopeasti isot euromääräiset vaikutukset. Keväällä arvioitiin, että alennuksen haarukka voisi olla palkansaajien maksujen osalta 0,2-0,4 prosenttiyksikköä, mikä tarkoittaisi noin 160-320 miljoonan euron alennusta.

Työttömyysvakuutusrahaston hallitus käsittelee maksuasiaa tänään, ja rahaston hallintoneuvosto päättää torstaina esityksestään sosiaali- ja terveysministeriölle.

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan työttömyysvakuutusmaksun mahdollinen alentuminen helpottaa puhdetta estää verotuksen kiristyminen.

Orpo ja pääministeri Juha Sipilä (kesk.) korostivat maanantaina, että Työttömyysvakuutusrahasto on itsenäinen ja tekee päätöksensä itse. Sipilä uskoo työttömyysvakuutusmaksussa laskuvaraa todennäköisesti olevan, koska työllisyys on kehittynyt niin positiivisesti.

Sipilän mukaan esillä olleista veronalennuspaineista on hyvin pitkälle yhteisymmärrys. Hänen mukaansa periaatteet ovat hyvin selkeät.

- Painopiste on siellä pieni- ja keskituloisissa ja keinona kunnallisveron perusvähennys, ja sitten katsotaan tarpeen mukaan sitä koko asteikon keventämistä, Sipilä sanoi maanantaina.

Kriisipakettia maatalouteen odotetaan

Suomen talous kasvaa, mutta valtion ensi vuoden budjetista on tulossa edelleen alijäämäinen. Esillä budjettiriihessä ovat jälleen mahdolliset uudet työllisyystoimet.

Pöydälle budjettiriihessä nousevat varmasti myös kuivuuden tuomat ongelmat maataloudelle. Ongelmat ovat vaihdelleet hyvin paljon maan eri osissa, ja tämän takia mahdollisten tukitoimien kohdentaminen eniten kuivuudesta kärsineille on vaikeaa.

Budjettiriihessä haetaan sopua myös sijoitussäästötilistä, jolla on tarkoitus kannustaa suomalaisia pitkäaikaissäästämiseen ja saada pankkitileillä lötköttäviä miljardeja liikkeelle ja hyödyttämään kansantaloutta.

Mallia sijoitussäästötiliin on haettu muista Pohjoismaista, ja sen keskeisenä ideana on verotuksen lykkääntymisestä sijoittajalle koituva hyöty. Tilin sisällä voisi myydä omistuksia ja siirtää niitä muihin kohteisiin ilman, että verottaja tässä vaiheessa iskisi väliin verottamaan luovutusvoittoja.

Tili toisi suoran osakesijoittamisen verotuksen lähemmäs esimerkiksi sijoitusrahastojen ja vakuutuskuorien verokohtelua ja tekisi siitä siten houkuttelevampaa.

STT:n tietojen mukaan neuvotteluissa on ollut esillä kaksi eri mallia, joiden keskeinen ero liittyy osinkojen verokohteluun.