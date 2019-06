Nyt Oulussakin pääsee Ukko-Pekan kyytiin – yli 70-vuotias höyryjuna täyttyi matkustajista tänä aamuna, katso video!

Höyryveturi Ukko-Pekka kulkee tänään ja huomenna ensimmäistä kertaa Oulun seudulla. Tänä aamuna veturi lähti Oulun rautatieasemalta ennen yhdeksää kohti Haaparantaa, josta se palaa takaisin Ouluun neljältä. Tämän jälkeen veturi liikennöi Oulun seudulla vielä tämän ja huomisen päivän ajan.

Vuonna 1948 valmistetun veturin huippunopeus on 110 kilometriä tunnissa, ja sen polttoaineena käytetään kivihiiltä. Matkustusvaunuja veturin perässä on neljä kappaletta, joista vanhimman runko on vuodelta 1989. Oulussa mukana olevissa vaunuissa on 282 istumapaikkaa, ja myös itse veturissa voi matkustaa. Junasta löytyy kahvila, ja liput ostetaan suoraan junasta.

Tämän päivän Oulu–Haaparanta välillä osa vaunuista oli täynnä jo Oulun rautatieasemalta lähdettäessä. Matkustajia löytyi vauvasta vaariin. Ukko-Pekan toimintaa pyöritetään talkoovoimin, ja junan henkilökunta tekee työtä harrastuksenaan.

Suomen suurin höyryveturi Ukko-Pekka liikennöi parin päivän ajan Oulun seudulla. Kaleva matkusti junan kyydissä Oulusta Iihin.

