Nyt jyrähti ministeriö: Omin jaloin Suomeen tullut sakaali on tuloskaslaji – keskustaryhmä eri mieltä

Rautavaaralla havaittu Suomen ensimmäinen sakaaliyksilö on maa- ja metsätalousministeriön mukaan luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu. Eläimen tappaminen on kielletty.

Asiantuntijoiden mukaan kyseessä on nuori kultasakaaliyksilö, joka on lähtenyt synnyinlaumastaan etsimään omaa uutta reviiriä.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan sakaaliyksilöä on siis pidettävä tulokaslajina. Vieraslajiksi ei lueta yksilöitä, jotka tulevat itse Suomen luontoon. Luontaisesti omin jaloin Suomen luontoon kulkevat yksilöt on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla.

Myös Luonnonsuojeluliitto otti aiemmin kantaa sakaalin suojelemiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan kultasakaali on levittäytynyt varsin nopeasti Välimeren alueelta kohti pohjoista. Ensimmäiset havainnot kultasakaalista tehtiin Virossa vuonna 2011. Laji on Virossa tulokaslaji ja siitä säädetään Viron metsästyslaissa.



Kultasakaalin maahantuonti ja luontoon päästäminen ihmisen toimesta on Suomessa kielletty.



Keskustaryhmä haluaisi sakaalin pois Suomesta



Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan keskustaryhmä vaati torstaina valiokunnan puheenjohtaja Anne Kalmarin johdolla kultasakaalin poistamista Suomesta.



Valiokuntaryhmä pitää kultasakaalia vieraslajina, joka tulee poistaa luonnosta eduskunnan päätöksen mukaisesti.



Keskustaryhmän mielestä kultasakaalin katsotaan levitessään voivan aiheuttaa vahinkoa esimerkiksi riistakannoille. Myös Viron kerrotaan luokitelleen kultasakaalin haitalliseksi vieraslajiksi.



Kultasakaalia kuvaillaan keskustaryhmän tiedotteessa sopeutumiskykyiseksi, nopeasti lisääntyväksi, reviirejä muita eläimiltä valtaavaksi sekä tauteja ja loisia levittäväksi. Myös kultasakaalin mahdollista risteytymistä ketun tai suden kanssa ja tästä syntyvien muunnoseläinten käytöstä pidetään uhkana.



Mikäli kultasakaalin leviämisen estämisessä ei onnistuta, tiedotteen mukaan esiintymisalueen rajauksen lisäksi tulisi rajoittaa myös kannan kokoa. Lisäksi lajin suojelun tasoa määriteltäessä tulisi ottaa huomioon kultasakaalista Suomen alkuperäisille lajeille aiheutuvat vahingot.