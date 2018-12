Nyt eletään merijään h-hetkiä – Jäänmurtajien kausi alkaa pari-kolme viikkoa myöhemmin kuin 80-luvulla

No jos ihan rehellinen olen, niin tämä kuulostaa todella hyvältä ja luonnolliselta. Ilmastonmuutos on luonnollinen asia ja meidän tulee ylistää tätä mahtavaa luonnon monimuotoisuutta ja ilmaston muuttumista. Tämmöinen 20-asteen pakkanen jouluna Oulun korkeudella on enemmän kuin tarpeeksi. Ei niin kuin yhtään enemmän kylmää, kiitos.

Ilmastonmuutoksen ansiosta myös Grönlanti tulee aikanaan sulamaan kokonaan ja alta paljastuu vuosisatoja jään alla vankina ollut maailman suurin vihreä tasanko - siitä nimi 'Vihreämaa'. Tämä Vihreämaan tasanko tulee tarjoamaan kodin miljardeille eläimillä ja loputtomalle määrälle kasveja, pensaita ja puita. Grönlannin luonnollinen olotila on olla vihreä ja täynnä elämää.

Miksi poliitikot eivät meille kerro näitä superpositiivisia asioita ilmastonmuutoksesta? No sanotaanko vaikka näin, että koska viimeksi he ovat sinulle kertoneet mitään positiivista? He eivät tiedä paremmasta kuin aina vain kertoa negatiivisia asioita ja jopa pelotella. Miksi kukaan mitään veroja maksiaisi jos meitä ei ensin peloteltaisi henkihieveriin? Ne aikovat kääriä miljardien rahat kansalta edellisten verojen lisäksi ja jotta jo valmiiksi köyhästä kansasta mitään irti saisi, niin pelko on vietävä uudelle tasolle. Mutta he eivät tule onnistumaan, koska ilmastonmuutos on luonnollinen ja erittäin positiivinen asia jolle ihminen ei voi yhtään mitään ja me kiitämme Luojaa, että se todellakin näin on. Valheet eivät pysy kasassa kauaa ja johan se on jo nähty.