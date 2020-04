Nyt ei olekaan kylmä kevät, vaan se tuntuu vain vuosikymmenen monien lämpimien keväiden jälkeen

Kevät on tuntunut kylmältä myös siksi, että huhtikuussa on tuullut koko maassa keskimääräistä enemmän.

Huhtikuu on tuntunut pitkältä ja poikkeuksellisen kylmältä – ihan kuin kevät jarruttelisi kovasti tuloaan. Päivät ovat olleet monen viikon ajan viileitä. Lumi on sulanut Oulun seudulta hitaasti, ja öisin on lähes poikkeuksetta pysynyt pakkasen puolella.

Jokien jäät ovat lähteneet alueiltamme vasta hiljattain eivätkä monissa paikoissa vielä ollenkaan. Kun muistelee aiempia vuosia, ihan vasta jäistä vapautuneissa paikoissa olivat kevättulvat menneet ohi paria, kolmea viikkoa aiemmin tähän kevääseen verrattuna.

Sitkeimmille hiihtäjille on latuja riittänyt monin paikoin. Oululainen Juhani Mikkonen hiihti keskiviikkona Auran majan laduilla. Hän ei muista juuri koskaan päässeensä hiihtämään näin myöhään vapun alla. Sulia pätkiä laduilla on, mutta yllättävän vähän.

– Tämä on mielestäni ollut paras hiihtokevät ainakin tähän asti, hän iloitsee.

Auran majan laduilla hiihdellyt Juhani Mikkonen sanoo, että tämä on ollut paras ja pisin hiihtokevät, mitä hän muistaa. KUVA: Teija Soini

Meteorologi Pauli Jokinen Ilmatieteen laitokselta kuitenkin arvioi, että kevät ei ole Pohjois-Pohjanmaalla niin kauhean myöhässä. Huhtikuun lämpötilat ovat olleet vain hieman keskimääräistä alhaisempia Oulun seudulla.

– Aina se kevät keikkuen tulevi, eli ei kevät koskaan kertaheitolla ala ja jatku siitä suoraan kesään. On tyypillistä, että kevätkuukausina mennään viikko tai kaksi pitkiä harppauksin eteenpäin ja sitten mennään viikkokausia takapakkia. Siksi tämä kevät ei ole mitenkään erikoinen tai tavallisuudesta poikkeava.

Kuluneen kuukauden päivälämpötilat Oulun korkeudella ovat olleet keskiarvoiltaan vain vähän, noin asteen verran keskimääräisten lämpötilojen alapuolella. Väliin mahtuu lämpimiäkin jaksoja, kuten huhtikuun 8:nnen ja 20. päivän tienoilla.

Lumiraja on mennyt tällä viikolla melko tarkasti Oulun kohdalla. Eteläpuolella on täysin lumetonta mutta pohjois- ja itäpuolilla lunta löytyy sitä enemmän mitä pohjoisemmaksi tai idemmäksi mennään.

– Oulun seudulla on vappuna yleensä lumetonta, mutta luminen vappu ei ole niin kovin erikoinen. Oulunsalon Pellonpään asemalla mitattiin 29. huhtikuuta kaksi vuotta sitten 13 senttiä lunta. Sitä edeltävänä vuonna määrä oli 34 senttiä, eli lähihistoriastakin löytyy lumisia vuosia, Jokinen sanoo.

Kylmän ja pitkän tuntuinen kevät voi johtua siitä, että viime vuosina mainittuja paria poikkeusta lukuun ottamatta keväät ovat olleet selvästi lämpimämpiä kuin tänä vuonna.

– Huhtikuut ovat olleet monena viime vuonna selvästi keskiarvoja lämpimämpiä. Pääsääntöisesti 2010-luvun huhtikuut ovat olleet erittäin lämpimiä. Ainoastaan huhtikuussa 2017 oli poikkeuksellisen kylmää.

KUVA: Ella Jokinen

Kevään kalseuden tuntua on korostanut lisäksi se, että huhtikuun on ollut poikkeuksellisen tuulinen. Syy sille on Jokisen mukaan sama kuin kokemassamme lauhassa viime talvessa: matalapaine toisensa perään on tullut Suomen yli koko alkuvuoden ajan.

Terminen kevät tarkoittaa aikaa, kun vuorokauden keskilämpötila on pysytellyt tietyn ajan yli nollassa asteessa. Oulun korkeudella se on ollut yleensä huhtikuun toisen viikon paikkeilla. Luulisi, että tänä vuonna se ei ole koittanut vieläkään.

Jokinen kertoo, että tämän vuoden termisen kevään alkamista ei voi vielä tietää, koska sen määrittelemiseksi muutoksen täytyy olla pysyvä. Oulussakin se on voinut periaatteessa jo alkaa.

– Tiedotamme siitä toukokuun puolenvälin tienoilla.