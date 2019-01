Nykyinen työttömyysturvajärjestelmä ei SAK:n mukaan toimi – järjestelmä on niin monimutkainen, että moni työtön jää byrokratialoukkuun

On hyvä että työttömille on aktivointi, mutta tämän nykyhallituksen ja edellisen hallituksen mallit yhdessä ovat luoneet köyhälistö työväen. Yhdeksän euroa päivässä työttömyysrahan päälle ei ihmistä poista köyhyysloukusta. Ihalainen sanoi ministerikaudellaan, että kaikki työ on arvokasta eikä paskaduunia ole. Näinhän se tieten on, mutta työnantajan mielestä kaikki työ ei ole arvokasta, josta kannattas maksaa oikia palkka. Nykyinen malli kasvattaa alipalkattua porukkaa. Firmoissa toinen samaa työtä tekevä saa kunnon tuntipalkkaa ja toinen yhdeksän euroa päivä+päiväraha, tai työnantaja maksaa puolet kelan päivärahasta ja puolet yhteiskunnalta, ei siinä näläkä kaikkoa. Onko se oikein??

Julkisenpuolen toiminta pitäisi olla tiedottavaa ja ohjaavaa toimintaa, eikä rangaistusta. Toinen ääripää on nämä ay liikkeiden väännöt. Milloinkaan ei korporatiivinen toiminta ole johtanu hyvään lopputulokseen. Lakoilla ja työnseisauksilla vain kasvatetaan velkaantumista ja luottamus ulkomaan ja kotimaankaupassa menetetään. Tarvitaan laajempaa solidaarisuutta kuin jonkin liiton sisäistä. Mutta tähän on tultu, eikä tiedetä minkälaiset liivit ja rähinät lähivuosina saadaan nähdä.