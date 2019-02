Nykäsen hautajaiset puhuttavat poliitikkojen parissa – valtiollisille hautajasille löytyy sekä kannattajia että vastustajia

Kyllä menee jo aika höpötykseksi, ja itse asiassa halventavaa keskustelua ajatellen niitä harvoja, todellisia suurmiehiä, joille tämä kunnianosoitus on tähän saakka myönnetty. Kieltämättä Nykäsen nuoruusvuosien saavutukset - siis sen muutaman vuoden aktiiviuran - ovat monessa mielessä vailla vertaa etenkin nykyaikana, kun suomalainen urheilu rypee pohjamudissa. Mutta laitetaan asiat oikeaan perspektiiviin. Hänen ansionsa ovat ne muutamat olympia- ja mm-mestaruudet, huraa! Mitä sen jälkeen on tapahtunut? Ja mitä ovat suomalaisten ja Suomen valtion hyväksi tehneet sellaiset valtiomiehet kuin esim. Paasikivi, Kekkonen tai viimeisimpänä Koivisto? Voiko näitä ihan oikeasti edes pistää samaan kategoriaan? Osalla näistä valtiomiehistä on muuten myös menestystä urheilumaailmassa. Mikä on Nykäsen panos kotimaan ja kansainväliseen politiikkaan tai suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen. Jos näin aletaan miettiä kriteereitä, niin sitten pitäisi otta mukaan myös kulttuuri- ja tiedemaailma, niiden alojen "olympia- ja maailmanmestarit". Heitäkin riittää.