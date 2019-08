Nuorten tupakointi ja alkoholin käyttö ei enää vähentynyt – sähkötupakkaa kokeillut pojista puolet ja tytöistä kolmannes

Monella stimuloivia päihteitä käyttävillä on hoitamaton adhd. He jäävät välittömästi koukkuun siihen tunteeseen, että aivojen vireystaso nousee. Tähänhän näiden ihmisten aivot koko ajan muutenkin pyrkivät: nostamaan aivojen liian alhaista vireystasoa hakemalla jatkuvaa stimulaatiota ympäristöstä. Päihteiden käyttö on näille ihmisille itsehoitoa, joka on monella tavalla ymmärrettävää - päihteiden sivuvaikutukset vain heikentävät terveyttä.

Jos haluamme vähentää päihteiden käyttöä, meidän täytyy parantaa ihmisten tietoisuutta omista oikeuksistaan saada hoitoa ja tukea neuropsykiatrisiin ongelmiinsa. Tähän on jo kehitetty niin tehokkaita hoitokeinoja, että aina surettaa nähdä kuinka moni jää hoidon ulkopuolelle. Vaatikaa itsellenne ja lapsillenne hoitoa, adhd ei ole koskaan oma valinta eikä asennekysymys, sitä ei tarvitse hävetä.