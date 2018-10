Nuorten ikäluokkien nuuskan käyttö on lisääntynyt, naisista aniharva panee nuuskan huuleensa – ammattiin opiskelevien poikien nuuskaaminen moninkertaistunut

Nuuskan päivittäinen käyttö on lisääntynyt etenkin nuorissa ikäryhmissä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Vuonna 2017 suomalaisista 20–64-vuotiaista miehistä nuuskaa käytti päivittäin viisi prosenttia mutta 20–34-vuotiaista miehistä jo yhdeksän prosenttia.

Naisista vain noin prosentti käytti nuuskaa päivittäin.

Satunnaisesti nuuskaa käytti seitsemän prosenttia 20–64-vuotiaista miehistä. Satunnaisesti eniten satunnaista nuuskausta harrastivat 20–34-vuotiaat miehet, joista kymmenen prosenttia ilmoitti nuuskaavansa satunnaisesti.



Naisilla satunnainenkin nuuskaaminen on hyvin harvinaista.

Erityisesti ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla nuorilla päivittäinen nuuskan käyttö on lisääntynyt. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista pojista nuuskaa käytti päivittäin 17 prosenttia vuonna 2017, kun vastaava luku oli neljä prosenttia vuosina 2008–2009.

Suomalaisista 20–64-vuotiaista tupakoi päivittäin noin 13 prosenttia vuonna 2017. Miehistä päivittäin tupakoi 15 prosenttia ja naisista 12 prosenttia.

Eläkeikäisistä (65–84-vuotiaat) päivittäin tupakoi kahdeksan prosenttia. Miesten osuus eläkeläisten ryhmässä on hieman naisia suurempi.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana aikuisväestön tupakointi on pääsääntöisesti vähentynyt. Eläkeikäisten miesten tupakointi on pysynyt ennallaan ja naisten tupakointi on hieman lisääntynyt.

Nuorten (14–20-vuotiaat) päivittäinen tupakointi on vähentynyt.

Kun vuonna 2017 päivittäin tupakoi 16-vuotiaista pojista kuusi prosenttia ja tytöistä seitsemän prosenttia, olivat vastaavat osuudet vuonna 2005 tytöillä 27 prosenttia ja pojilla 23 prosenttia.

Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista päivittäin tupakoi huomattavasti useampi kuin lukiolaisista.

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntokierroksella oleva raportti ehdottaa, että nuuskan matkustajatuonnin raja lasketaan nykyisestä kilosta sataan grammaan vuorokaudessa.

Lääkäriliitto on omassa lausunnossaan kehottanut kieltämään nuuskan tuonnin kokonaan.