Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi vetoaa kuntiin, kirkkoon, valtioon ja muihin nuorisotyön rahoittajiin alan resurssien säilyttämiseksi myös poikkeusoloissa.



Nuorisotyö on mukana nuoren arjessa myös koronaepidemian aikan. Nuorisotyön kautta autetaan läksyissä ja pidetään yllä yhteisöllisyyttä. Poikkeustila aiheuttaa nuorille hämmennystä, yksinäisyyttä ja ahdistusta. Esimerkiksi oma tai perheen taloudellinen tilanne voi huolettaa.

Nuorten syrjäytyminen on nyt vaarassa lisääntyä, kun palveluja on tavanomaista vähemmän. Koulutus, harrastukset, kuntouttava työtoiminta ja mielenterveyden haasteiden tuki on muuttunut verkkotyöskentelyksi tai osin jopa peruuntunut kokonaan.

Mielenterveysongelmat ovat nuorten keskuudessa hälyttävän yleisiä jo nyt, ja monin tavoin poikkeuksellinen ja raskas aika kasvattaa monen nuoren psyykkistä kuormaa. Tarve palveluille on suuri erityisesti niillä nuorilla, joilla on kasaantunutta huono-osaisuutta.



– Vetoamme voimakkaasti nuorisotyön rahoittajiin, ettei nuorisoalalta nyt leikattaisi resursseja tai nuorisotyötä tekeviä lomautettaisi. Jos nuoret unohdetaan kriisin keskellä, poikkeusolojen säästöjen seurauksia maksetaan sekä kunnissa että valtakunnallisesti vielä pitkään ja kalliisti, sanoo Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm.

Koronavirustilanteen myötä suuri osa nuorisotyöstä on siirtynyt verkkoon.

Kaikilla nuorilla ei ole välttämättä omaa tietokonetta tai sellaista puhelinta, johon erilaisia applikaatioita voisi ladata. Tämä eristää osan nuorista yhteisöstään.