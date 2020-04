Nuoriso on uhmannut kokoontumisrajoituksia Porissa – Jopa sadan nuoren joukossa haastettu riitaa keskenään ja poliisin kanssa

Pääsiäispyhät ovat saaneet nuoret liikkeelle ja poliisille ylimääräisiä töitä koronavirusrajoitusten valvonnassa.

Lounais-Suomen poliisi kertoo joutuneensa pääsiäisviikonlopun aikana hajottamaan nuorisojoukkoja Porissa.

Enimmillään sata nuorta on kokoontunut poikkeusajan kokoontumisrajoitusten vastaisesti.

Nuorimmat ovat olleet alle mopoikäisiä, vanhimmat täysi-ikäisiä.

Joukko on kokoontunut muun muassa paikallisen huoltoaseman ja automarketin pihassa.

Poliisin mukaan nuoret ovat haastaneet riitaa keskenään ja myös uhmanneet poliisin poistumiskäskyjä.

Nuoret ovat olleet liikkeellä jo kolmen päivän aikana, yleensä illalla ja yöllä. Poliisi on joutunut puuttumaan toimiin usean partion voimin.

– Ohjeita, neuvoja ja poistumiskäskyjä on nyt annettu toistuvasti paikan päällä, ja mussutusta on nyt kuunneltu nyt riittävästi. Seuraavana keinovalikoimassa ovat niskoittelusta johtuvat sakkorangaistukset tai poliisilain nojalla tehdyt vapauteen kohdistuvat toimet, kirjoittaa Lounais-Suomen poliisilaitos tiedotteessaan.

Poliisi vetoaa vanhempiin, että he valvoisivat lastensa liikkumista poikkeusolojen aikana.

Uudenmaan rajalla huviajelua

Helsingin poliisi kertoo, että Uudenmaan rajavalvontaa on pääsiäisenä tultu kokeilemaan kaukaakin huviajelu mielessä.

– Huomattavaa on se, että takaisin ohjaamiset ja sakotukset on tehty pääasiassa ilta- ja yöaikaan. Tämä kertoo piittaamattomuudesta. Maakuntarajan ylittäminen on ollut huviajelua, ja sitä on perusteltu muun muassa kavereiden tapaamisella. Uudenmaan maakuntarajalle on ajettu pitkänkin matkan päästä ainoastaan siinä tarkoituksessa, että halutaan tulla käännytetyksi, kertoi ylikomisario Jarkko Lehtinen Helsingin poliisin tiedotteessa sunnuntaina.

Ilmiö on korostunut pääsiäisen öinä. Sakkoja valmiuslain rikkomisesta poliisi jakoi lauantaina 17 kappaletta ja pitkäperjantaina 14 kappaletta. Näinä kahtena vuorokautena poliisi käännytti reilut 500 ajoneuvoa Uudenmaan rajalla.

Rajavalvonta on voimassa 19. huhtikuuta asti, ellei sitä pidennetä.