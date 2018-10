Nuori nainen vangittiin epäiltynä törkeästä parituksesta, rikoksen epäillään tapahtuneen Turussa ja Tampereella

Pirkanmaan käräjäoikeus vangitsi 18-vuotiaan naisen tänään todennäköisin syin epäiltynä törkeästä parituksesta. Rikoksen epäillään tapahtuneen Turussa ja Tampereella syyskuussa. Lisäksi poliisi vaatii 18-vuotiasta miestä vangittavaksi samalla nimikkeellä. Hänen vangitsemistaan puidaan iltapäivällä käräjillä.

Facebook-profiiliensa perusteella nuoret näyttäisivät olevan pariskunta. Toinen nuorista ilmoittaa profiilissaan, että he asuvat avoliitossa.

STT ei ole toistaiseksi tavoittanut poliisia kommentoimaan, mistä jutussa on kyse.

Törkeästä parituksesta minimirangaistus on neljä kuukautta vankeutta ja enintään kuusi vuotta vankeutta. Paritus on törkeä, jos parituksessa tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä, rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai parituksen kohteena on alaikäinen lapsi.