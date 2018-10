Nuoret aikuiset turvautuvat yhä enemmän sanomalehtiin luotettavia tietoja hakiessaan - Neljä viidestä pitää lehtiä paikallisesti merkityksellisinä

Sanomalehdet ovat suomalaisten mielestä yhä tärkeämpiä paikallisten asioiden edistäjiä, kertoo Sanomalehtien liiton tutkimus. Tulokset perustuvat IROResearch Oy:n elo-syyskuussa tekemään kyselyyn.

Sanomalehtien merkityksellisyys on kasvanut viimeisen vuoden aikana erityisesti 25–44-vuotiaiden keskuudessa. Tämä ikäryhmä on kirinyt samalle tasolle kuin väestö keskimäärin. Edellisvuoden taso 70 prosenttia on noussut 81 prosenttiin.

Kaiken ikäisistä suomalaisista 82 prosenttia pitää sanomalehtien toimintaa merkityksellisenä yhteiskunnallisten asioiden ja demokratian edistämisessä.

Merkityksellisyys on noussut tasaisesti vuoden 2014 ensimmäisestä vastaavasta mittauksesta, jolloin tulos oli 78 prosenttia. Koko neljän prosenttiyksikön kasvu on tapahtunut asteikon ääripäässä ”erittäin merkityksellinen”.

– Luotettavan tiedon tarve vahvistuu digiajan mitä kyseenalaisimpien vaikuttamispyrkimysten viestintätulvassa. Missä tahansa muodossa julkaistavissa sanomalehdissä voi olla varma faktojen pitävyydestä, sanoo Sanomalehtien Liiton markkinointi- ja tutkimusjohtaja Sirpa Kirjonen.

Paikallisten asioiden käsittely kiinnostaa eniten

Samassa tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemystä siitä, kuinka merkityksellistä sanomalehtien toiminta on paikallisesti. Suomalaisista 83 prosenttia pitää sanomalehtien toimintaa merkityksellisenä paikallisten asioiden edistäjänä. Tulos on samalla tasolla edellisvuoden tuloksen (82 %) kanssa ja kolme prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna 2014.

Myös paikallisten asioiden edistämisessä sanomalehtien merkityksellisyys on kasvanut viime vuoden aikana tilastollisesti merkitsevästi 25–44-vuotiaiden keskuudessa. Kun vuotta aiemmin kolme neljästä 25–44-vuotiaasta koki sanomalehdet merkityksellisiksi paikallisten asioiden edistäjinä, nyt tulos on jo useampi kuin neljä viidestä.

Itselleen merkitykselliseksi sanomalehtien tuottaman, paperilehdissä tai digitaalisissa palveluissa julkaistavan sisällön koki 77 prosenttia suomalaisista.