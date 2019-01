Täysikokoinen testirata on pakko rakentaa, jotta päästään testaamaan, toimiiko supernopea hyperloop ihmisten kuljettamiseen. Liikenne- ja viestintäviraston mukaan hyperloop-tekniikkaan liittyy yhä paljon epävarmuustekijöitä.

Hyperloop One -yhtiö käy neuvotteluita ympäri maailmaa hyperloop-testikeskuksen perustamiseksi. Salon kaupunki on keskustellut Hyperloop One- ja Salossa perustetun yhtiön Future Transportation & Validation Centerin (FTVC) kanssa testiradan rakentamisesta ja Hyperloop-teknologian innovaatiokeskuksen perustamisesta Saloon.